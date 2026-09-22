Micaela Wentz / iG Chuvas fortes em São Paulo

A capital paulista amanheceu com chuvas de moderada intensidade e temperaturas amenas nesta terça-feira (22), o dia que marca o início oficial da primavera. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia será marcado pelas alterações causadas pelo avanço de uma frente fria em direção ao sudeste; a mínima prevista é de 13°C e a máxima não deve ultrapassar os 24°C.

Além da condição de chuva forte generalizada, o estado de São Paulo deve ficar atento para possíveis quedas de granizo e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h. De acordo com a Defesa Civil, a condição se dá devido à atuação de um cavado meteorológico e à passagem de uma frente fria pelo oceano.

Alerta para chuvas fortes

Na última segunda-feira (21), a Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para chuvas fortes, que devem durar até quarta-feira (23). Durante a terça-feira (22), as áreas de instabilidades devem ganhar força e mais espaço através do território paulista, diferentemente da segunda-feira (21) quando as condições estavam focadas em espaços específicos.





Na quarta-feira (23), o dia deve contar com chuvas desde a madrugada, que diminuem gradativamente no fim da noite. A mínima prevista é de 13°C e a máxima não representa um aumento significativo, subindo somente até os 15°C durante a tarde.

De acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE da Prefeitura de São Paulo, este setembro é o mais chuvoso nos últimos 32 anos; do dia primeiro de setembro até às 13h do último domingo (20), 259,9 mm de chuva foram acumulados, em média, na cidade; o valor corresponde a 293,8% acima da média prevista para o mês, que era de 66,0mm.

Em dias de chuva extrema, o órgão orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Terça-feira (22): Mínima de 13°C e máxima de 24°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite chuvosa

- Quarta-feira (23): Mínima de 13°C e máxima de 15°C. Chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem

- Quinta-feira (24): Mínima de 13°C e máxima de 18°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sexta-feira (25): Mínima de 15°C e máxima de 24°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (26): Mínima de 16°C e máxima de 28°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

