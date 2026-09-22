Reprodução/HBO Max Syrax

Uma nova espécie de lagarto foi descoberta nas florestas de alta montanha do oeste da Tailândia. O animal recebeu o nome científico Acanthosaura syrax, uma referência a Syrax, o dragão montado pela rainha Rhaenyra Targaryen na série “House of the Dragon”.

O animal faz parte de um grupo conhecido como dragões-de-chifres-de-montanha. Esses lagartos têm estruturas pontiagudas ao longo do pescoço e das costas.

Com a descoberta, o gênero Acanthosaura, grupo ao qual a nova espécie pertence, passou a ter 23 espécies conhecidas.

O Acanthosaura syrax foi encontrado no Parque Nacional Mae Wong, na província de Tak-Kamphaeng Phet. Até agora, os pesquisadores acreditam que ele vive apenas nessa região de montanha, em altitudes superiores a 1.300 metros.

Trivalairat et al., 2026 Acanthosaura syrax, faz referência a dragão montado pela rainha Rhaenyra Targaryen em “House of the Dragon”





Os pesquisadores mencionaram a coloração amarelada, o tamanho relativamente pequeno e a grande quantidade de ovos produzidos de uma vez como características que a criatura fictícia compartilha com o lagarto.

O Acanthosaura syrax apresenta tons de amarelo e verde, está entre os menores animais de seu grupo e coloca uma quantidade de ovos considerada grande em relação ao tamanho de seu corpo.

Por causa disso, os pesquisadores sugeriram “Syrax mountain horned dragon”, que pode ser traduzido como “dragão-de-chifres-de-montanha Syrax”, como nome comum em inglês. A espécie também recebeu um nome em tailandês com o mesmo significado.

Espécie tem características diferentes

Algumas diferenças separam o novo lagarto de outras espécies parecidas, como as pequenas estruturas pontiagudas do pescoço e das costas. O A. syrax possui as menores escamas dessas estruturas já registradas no gênero.

O animal também não apresenta uma mancha preta ao redor dos olhos, característica comum em espécies próximas. Outra marca própria é uma faixa escura ao redor do pescoço.

O exame de dois genes do DNA mostrou que o A. syrax possui diferenças genéticas em relação à espécie mais próxima, A. lepidogaster, e às demais espécies do grupo.





Área onde vive é pequena

Até o momento, o novo lagarto parece viver em uma pequena faixa de floresta em regiões de grande altitude. Segundo os pesquisadores, o relevo irregular das montanhas faz com que os grupos de animais fiquem naturalmente separados uns dos outros. Por isso, a equipe defende uma proteção maior das florestas localizadas nas áreas mais altas do Parque Nacional Mae Wong.

O local também abriga outros animais raros, entre eles a tartaruga-da-floresta-asiática, a tartaruga-de-Oldham e o tigre-da-Indochina.