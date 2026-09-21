Fortes chuvas devem se intensificar entre esta segunda-feira (21), e quarta-feira (23), no estado de São Paulo. De acordo com alerta emitido pela Defesa Civil estadual, a atuação de um fenômeno meteorológico vai favorecer pancadas de chuva de intensidade moderada a forte nas faixas sul, central e leste do estado.
As instabilidades ganham força a partir de terça-feira (22), com previsão de chuvas fortes acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo em diversas regiões.
Na Baixada Santista, no Litoral Norte, na Capital e na Região Metropolitana de São Paulo, os acumulados previstos podem alcançar entre 70 e 90 milímetros.
Mortes sobem para 5 no estado
No último domingo (20), foi localizado o corpo do segundo homem que estava desaparecido desde 12 de setembro após ser arrastado por uma enchente em Jandira, na Região Metropolitana. A primeira vítima da mesma ocorrência havia sido encontrada no domingo anterior (13).
Outras quatro mortes decorrentes dos temporais foram registradas neste mês: em Itaquaquecetuba (13 de setembro), São Bernardo do Campo (14 de setembro) e Embu-Guaçu (17 de setembro). Com a confirmação da última vítima em Jandira, o número de mortos por conta das chuvas de setembro no estado subiu para cinco.
Acumulados de chuva podem chegar a 70 mm no interior
Em outras áreas do estado — incluindo a Serra da Mantiqueira e as regiões de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Registro, Itapeva, Marília, Bauru, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto —, são esperados acumulados entre 50 e 70 milímetros.
Na capital paulista, dados do serviço de meteorologia Meteoblue indicam pancadas mais intensas acompanhadas por queda na temperatura. A máxima deve atingir 22 °C na terça-feira e cair para 13 °C na quarta-feira, voltando a subir gradativamente para 23° C, a partir de sexta-feira (25).
A Defesa Civil reforça o alerta para áreas vulneráveis, onde o solo encharcado pelas chuvas recentes e o nível elevado dos rios aumentam o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.
Quais são as recomendações da Defesa Civil?
Em dias de temporais e instabilidades, a Defesa Civil recomenda as seguintes prevenções:
- Acompanhar os alertas oficiais: Fique atento às atualizações meteorológicas e às orientações dos órgãos de emergência.
- Evitar áreas de risco: Mantenha distância de encostas, margens de rios e vias sujeitas a alagamentos.
- Não atravessar trechos alagados: Nunca tente atravessar ruas, pontes ou enxurradas a pé ou de veículo, mesmo que o nível da água pareça baixo.
- Buscar abrigo seguro: Procure proteção em construções consolidadas, longe de árvores, postes e coberturas metálicas ou vulneráveis.
- Observar sinais do terreno: Rachaduras no solo ou nas paredes, estalos em estruturas, inclinação de árvores ou postes e movimentação de terra indicam risco iminente de deslizamento. Afaste-se imediatamente.
- Acionar os serviços de emergência: Em situações de risco, ligue para a Defesa Civil pelo telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.