Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Na capital paulista, além da chuva, a temperatura cai, com máxima prevista de 15°C na quarta-feira (23).

Fortes chuvas devem se intensificar entre esta segunda-feira (21), e quarta-feira (23), no estado de São Paulo. De acordo com alerta emitido pela Defesa Civil estadual, a atuação de um fenômeno meteorológico vai favorecer pancadas de chuva de intensidade moderada a forte nas faixas sul, central e leste do estado.

As instabilidades ganham força a partir de terça-feira (22), com previsão de chuvas fortes acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo em diversas regiões.

Na Baixada Santista, no Litoral Norte, na Capital e na Região Metropolitana de São Paulo, os acumulados previstos podem alcançar entre 70 e 90 milímetros.







Mortes sobem para 5 no estado

No último domingo (20), foi localizado o corpo do segundo homem que estava desaparecido desde 12 de setembro após ser arrastado por uma enchente em Jandira, na Região Metropolitana. A primeira vítima da mesma ocorrência havia sido encontrada no domingo anterior (13).

Outras quatro mortes decorrentes dos temporais foram registradas neste mês: em Itaquaquecetuba (13 de setembro), São Bernardo do Campo (14 de setembro) e Embu-Guaçu (17 de setembro). Com a confirmação da última vítima em Jandira, o número de mortos por conta das chuvas de setembro no estado subiu para cinco.

Acumulados de chuva podem chegar a 70 mm no interior

Em outras áreas do estado — incluindo a Serra da Mantiqueira e as regiões de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Registro, Itapeva, Marília, Bauru, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto —, são esperados acumulados entre 50 e 70 milímetros.

Na capital paulista, dados do serviço de meteorologia Meteoblue indicam pancadas mais intensas acompanhadas por queda na temperatura. A máxima deve atingir 22 °C na terça-feira e cair para 13 °C na quarta-feira, voltando a subir gradativamente para 23° C, a partir de sexta-feira (25).

A Defesa Civil reforça o alerta para áreas vulneráveis, onde o solo encharcado pelas chuvas recentes e o nível elevado dos rios aumentam o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Em dias de temporais e instabilidades, a Defesa Civil recomenda as seguintes prevenções: