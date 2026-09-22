Reprodução Redes Sociais Falta de energia causa filas e transtornos em Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, em São Paulo, amanheceu com falta de energia elétrica nesta terça-feira (22), provocando filas e transtornos para passageiros. O problema começou, segundo relatos, por volta das 4h30 e ainda afetava o funcionamento do terminal no início da manhã.

Por volta das 6h50, o saguão funcionava apenas com luzes de emergência. Os painéis que mostram informações sobre os voos estavam desligados, enquanto as filas para o embarque e para os balcões de atendimento se estendiam pelo terminal.

Passageiros relataram que a falta de energia também afetou os equipamentos de raio-X, impedindo temporariamente o acesso à área de embarque.

Filas se estenderam pelo terminal

Imagens e relatos enviados por passageiros mostram o movimento intenso no aeroporto desde as primeiras horas do dia.

"Sem energia aqui no aeroporto de Viracopos. Filas gigantescas", relatou um passageiro por mensagem na manhã desta terça.

Reprodução Redes Sociais Falta de energia causa filas e transtornos em Viracopos





Outro passageiro afirmou que havia pessoas no local há horas enfrentando a situação.

Com os painéis inoperantes e alterações na rotina de embarque, passageiros tiveram dificuldades para acompanhar informações sobre os voos.

CPFL diz que rede externa funciona normalmente

A CPFL Paulista informou que o sistema elétrico que atende o aeroporto opera normalmente. Segundo a concessionária, não houve registro de problemas na rede da empresa nem solicitação de atendimento no local.

A informação indica que a ocorrência está relacionada às instalações internas do próprio aeroporto.

A administração de Viracopos foi procurada pelo iG para esclarecer o que provocou a interrupção, quais áreas foram afetadas e qual a previsão para a retomada completa dos serviços, mas não havia informado a causa do problema até a última atualização.

Voos têm atrasos e cancelamentos

No início da manhã, plataformas de acompanhamento de voos registravam alterações na programação de Viracopos. O Flightradar24 apontava dois voos cancelados e 20 atrasados.

Ainda não há confirmação de que todos os atrasos e cancelamentos tenham sido provocados pela falta de energia.

O painel de voos do aeroporto permite acompanhar chegadas e partidas em tempo real.

Aeroporto mantém operação com luzes de emergência

Viracopos é responsável por voos domésticos e internacionais e conta com operações de companhias como Azul, Gol e Latam.

Até a última atualização desta reportagem, passageiros ainda relatavam transtornos no terminal e a concessionária não havia informado quando o funcionamento seria totalmente normalizado.

A situação pode sofrer alterações ao longo da manhã, especialmente em relação aos horários de partida e chegada dos voos.