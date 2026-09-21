Reprodução Passageiros nos trem após falha na Linha 11-Coral, da CPTM

Passageiros que utilizam a Linha 11-Coral, da CPTM, enfrentam problemas e alterações na circulação dos trens durante a manhã desta segunda-feira (21). A falha teria acontecido no trecho entre as estações Jundiapeba e Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, Região Metropolitana de São Paulo, após um suposto furto de cabos que obrigou os trens a circularem com velocidade reduzida.

Em imagens divulgadas através das redes sociais, é possível ver passageiros amontoados dentro de vagões lotados, confira:





A redução de velocidade é uma medida operacional comumente adotada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em casos de falha, para garantir a segurança dos passageiros durante a circulação do trem no trecho afetado. A medida aumenta o tempo de espera entre cada trem e também sua permanência em cada estação.





No site da companhia, a situação operacional da Linha 11-Coral consta como “normal”. O iG entrou em contato com a CPTM, mas não obteve resposta.

A Linha 11-Coral

Atualmente, a Linha 11-Coral é a que mais transporta passageiros dentre as linhas de trens existentes em São Paulo. Ela liga a Região Metropolitana até a Zona Oeste da capital paulista.

A linha conta com estações como a Palmeiras-Barra Funda, que também possui diversas baldeações, e se estende até a estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, passando por municípios importantes do Alto Tietê, como Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano.

