Gerado por IA A documentação atesta que a edificação atende às medidas de segurança contra incêndio previstas para aquele tipo de ocupação

Denúncia revela que unidades policiais, delegacias e Centrais de Flagrantes de Mogi das Cruzes não possuem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB).

O Sindicato dos Policiais Civis de Mogi das Cruzes e Região (Sipocimc) protocolou uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e na Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, pedindo que sejam tomadas providências para corrigir as irregularidades apontadas.

A reportagem do iG teve acesso ao documento, no qual consta que o sindicato recebeu denúncias sobre a falta de segurança contra incêndios e situações de pânico nas unidades.

Segundo o documento, após receber as queixas, o sindicato realizou pesquisas oficiais no sistema eletrônico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e constatou a ausência dos documentos na maioria das unidades policiais da região.

Confira as unidades que não possuem a documentação necessária para funcionamento:

Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes

1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Delegacia do Meio Ambiente de Mogi das Cruzes

Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes

Ainda de acordo com a denúncia, a única unidade que possui o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) é a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Segundo o sindicato, a falta dos documentos não representa apenas uma irregularidade burocrática, mas pode colocar em risco a segurança de policiais, servidores, testemunhas, custodiados e pessoas que circulam pelas unidades.





Sindicato já havia alertado a Delegacia Seccional

Em entrevista ao iG, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mogi das Cruzes e Região (Sipocimc), Waldir Fernandes, afirmou que o laudo do Corpo de Bombeiros é um documento exigido pela legislação vigente para edificações comerciais, industriais e de serviços, como forma de prevenção contra incêndios.

O ofício cita sete unidades policiais de Mogi das Cruzes, mas tenho conhecimento de que as outras unidades também não têm o AVCB. Presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mogi das Cruzes e Região (Sipocimc), Waldir Fernandes





Ainda segundo Waldir, o sindicato já havia alertado a Delegacia Seccional sobre a situação e solicitado providências.

Já tinha alertado o núcleo corregedor da Seccional de Mogi das Cruzes, mas não deram nenhuma resposta. Devo, em breve, fazer uma cobrança tanto ao Ministério Público quanto à Corregedoria de São Paulo a respeito do ofício encaminhado. Presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mogi das Cruzes e Região (Sipocimc), Waldir Fernandes





Corpo de Bombeiros explica riscos da falta de licença

Procurado pelo iG, o Corpo de Bombeiros esclareceu a importância de os estabelecimentos possuírem o AVCB ou o CLCB, os riscos relacionados à ausência dos documentos e as possíveis penalidades.

Segundo a tenente Olivia Perrone Cazo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a documentação atesta que a edificação atende às medidas de segurança contra incêndio previstas para aquele tipo de ocupação. A certificação também indica que o imóvel possui mecanismos destinados a reduzir riscos, preservar vidas e diminuir possíveis danos ao patrimônio em caso de incêndio.

Entre essas medidas estão equipamentos e sistemas como extintores, hidrantes, chuveiros automáticos, compartimentação vertical e horizontal, além de saídas de emergência, iluminação e sinalização de emergência. Esses recursos têm funções diferentes e complementares: podem contribuir para que um incêndio seja combatido rapidamente, dificultar ou retardar sua propagação. Por isso, o funcionamento de um estabelecimento sem AVCB ou CLCB representa um risco especialmente para funcionários, clientes, moradores e demais pessoas que frequentam o local. Tenente Olivia Perrone Cazo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo





A tenente Olivia explica que as medidas de segurança contra incêndio exigidas não são iguais para todos os estabelecimentos. Os critérios variam de acordo com as características do imóvel e a atividade desenvolvida no local.

O Decreto Estadual nº 69.118/2024, que institui o Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo, estabelece, em seus anexos e tabelas, os critérios para determinar quais medidas são necessárias em cada caso. São consideradas características como o tipo de ocupação, altura da edificação, área construída, carga de incêndio e demais particularidades da edificação ou área de risco. Tenente Olivia Perrone Cazo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo





Entre as principais medidas de segurança que podem ser exigidas estão:

Acesso de viatura : condições para aproximação e operação dos veículos do Corpo de Bombeiros junto à edificação.

: condições para aproximação e operação dos veículos do Corpo de Bombeiros junto à edificação. Segurança estrutural contra incêndio : proteção da estrutura para que ela resista à ação do fogo durante determinado período, reduzindo o risco de colapso precoce.

: proteção da estrutura para que ela resista à ação do fogo durante determinado período, reduzindo o risco de colapso precoce. Compartimentação horizontal e vertical : divisão da edificação para dificultar ou impedir a propagação do fogo e da fumaça entre ambientes, setores ou pavimentos.

: divisão da edificação para dificultar ou impedir a propagação do fogo e da fumaça entre ambientes, setores ou pavimentos. Saídas de emergência : rotas, portas, corredores e escadas dimensionados para possibilitar a evacuação rápida e segura dos ocupantes.

: rotas, portas, corredores e escadas dimensionados para possibilitar a evacuação rápida e segura dos ocupantes. Brigada de incêndio : pessoas capacitadas para atuar na prevenção e na resposta inicial a situações de emergência, conforme as exigências aplicáveis.

: pessoas capacitadas para atuar na prevenção e na resposta inicial a situações de emergência, conforme as exigências aplicáveis. Iluminação de emergência : sistema destinado a manter iluminadas as rotas de fuga e áreas necessárias em caso de interrupção do fornecimento de energia.

: sistema destinado a manter iluminadas as rotas de fuga e áreas necessárias em caso de interrupção do fornecimento de energia. Alarme e detecção de incêndio : equipamentos destinados a identificar um princípio de incêndio e alertar os ocupantes para que possam iniciar os procedimentos de emergência e evacuação.

: equipamentos destinados a identificar um princípio de incêndio e alertar os ocupantes para que possam iniciar os procedimentos de emergência e evacuação. Sinalização de emergência : placas e elementos visuais que orientam sobre rotas de fuga, saídas, equipamentos de combate a incêndio e outras informações necessárias à segurança.

: placas e elementos visuais que orientam sobre rotas de fuga, saídas, equipamentos de combate a incêndio e outras informações necessárias à segurança. Extintores de incêndio : equipamentos destinados ao combate inicial de pequenos focos de incêndio.

: equipamentos destinados ao combate inicial de pequenos focos de incêndio. Hidrantes e mangotinhos : sistemas de abastecimento de água destinados ao combate a incêndios, utilizados por pessoas capacitadas e pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

: sistemas de abastecimento de água destinados ao combate a incêndios, utilizados por pessoas capacitadas e pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Chuveiros automáticos (sprinklers) : sistemas que liberam água automaticamente quando determinada temperatura é atingida, contribuindo para controlar ou extinguir o incêndio e reduzir sua propagação.

: sistemas que liberam água automaticamente quando determinada temperatura é atingida, contribuindo para controlar ou extinguir o incêndio e reduzir sua propagação. Controle de fumaça : sistemas e mecanismos naturais ou mecânicos destinados a controlar e remover a fumaça e os gases provenientes do incêndio, favorecendo a evacuação e a atuação das equipes de emergência.

: sistemas e mecanismos naturais ou mecânicos destinados a controlar e remover a fumaça e os gases provenientes do incêndio, favorecendo a evacuação e a atuação das equipes de emergência.



Falta de licença pode resultar em multa e interdição

A tenente explica que um estabelecimento que funciona sem cumprir as regras de segurança contra incêndio pode sofrer diferentes penalidades, que variam de acordo com a irregularidade e o nível de risco identificado.

Quando constatadas infrações à legislação de segurança contra incêndio, o responsável pela edificação pode ser autuado e estar sujeito às seguintes penalidades: advertência escrita, multa e cassação da licença do Corpo de Bombeiros. As penalidades são aplicadas de acordo com as circunstâncias e o grau de risco da situação encontrada. Tenente Olivia Perrone Cazo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo





Além das penalidades, o regulamento também prevê medidas de segurança. A licença do Corpo de Bombeiros pode ser suspensa se for constatado que o local não cumpre os requisitos mínimos de segurança. Se houver risco imediato à vida ou à integridade física das pessoas, o local poderá ser interditado temporariamente, de forma total ou parcial, dependendo da situação.

A tenente Olivia destaca ainda que a existência de uma licença não elimina a necessidade de manutenção das condições de segurança do estabelecimento.

Como denunciar irregularidades

O Corpo de Bombeiros também orienta a população sobre como denunciar possíveis irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio.

As denúncias sobre possíveis irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio podem ser encaminhadas ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio do site oficial da instituição. O cidadão deve acessar o menu ‘Fale Conosco’ e, em seguida, a opção ‘Denúncia’. Para registrar a manifestação, é necessário realizar o acesso por meio da conta Gov.br. Tenente Olivia Perrone Cazo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo





O que dizem o Ministério Público e a Corregedoria

A reportagem entrou em contato com a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, que respondeu, em nota:

A Polícia Civil esclarece que já prestou todas as informações solicitadas pelo Ministério Público a respeito do caso. Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo





O Ministério Público de São Paulo foi procurado, mas, até a publicação desta reportagem, não retornou. O espaço segue aberto para manifestação.