Reprodução Instagram/@bestdad_ceo Caranguejo-azul apareceu "armado" com lâmina na Flórida, nos Estados Unidos

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um caranguejo segurando uma lâmina enquanto avança na direção de um homem e de sua cadela na Flórida, nos Estados Unidos. O episódio foi registrado por Eduardo Alvarez e publicado no Instagram na última quarta-feira (16), depois que o animal apareceu no quintal de sua residência em Miami, próximo da cadela da família.

♬ som original - iG @portal_ig Eduardo Alvarez registrou uma cena no mínimo inusitada na Flórida, nos Estados Unidos. No quintal da própria residência, o morador da cidade de Miami flagrou um caranguejo-terrestre-azul (Cardisoma guanhumi) segurando o que parece ser um canivete em uma das pinças. O animal usou o objeto cortante para avançar na direção do proprietário e da cadela da família. Segundo especialistas da Universidade da Flórida (UFL), o crustáceo é naturalmente tímido e não representa perigo, apesar do comportamento agressivo registrado nas imagens. As garras dos caranguejos-terrestres-azuis servem tanto para a alimentação quanto para a defesa e a manipulação de materiais encontrados no ambiente. Posteriormente, Alvarez conseguiu transferir o animal para uma área segura sem que houvesse feridos. Ademais, embora o ocorrido tenha gerado repercussão, não há informações sobre como o objeto foi parar na pinça do animal. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o canal do WhatsApp no link da bio 📲 📹 Reprodução Instagram/@bestdad_ceo #iG





Nas imagens, a cachorra Summer se aproximou para farejar o crustáceo, que manteve em uma das pinças o que parece ser parte de um canivete. Quando o animal movimentou a garra em direção à cadela, Alvarez tentou afastá-la para retirar o caranguejo do local.

Summer, onde diabos você encontrou um caranguejo com uma faca improvisada? Não recomendo que você mexa com isso, esse caranguejo é um verdadeiro gângster. Eduardo Alvarez, autor da filmagem

















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Posteriormente, o homem conseguiu segurar o animal por uma das pinças e o levou para outra parte do quintal, enquanto ordenava que a cadela não se aproximasse. Alvarez agiu rapidamente e encerrou o ocorrido sem que houvesse feridos.

Reprodução Instagram/@bestdad_ceo Caranguejo apareceu "armado" com lâmina em residência nos EUA





O vídeo já ultrapassou 20 milhões de visualizações em apenas 5 dias e provocou dúvidas sobre como a lâmina foi parar na pinça do caranguejo. O registro gravado por Alvarez não mostra o momento, levantando questionamentos a respeito da procedência do objeto cortante.

Reprodução Instagram/@bestdad_ceo Caranguejo apareceu "armado" com lâmina em residência nos EUA





Espécie nativa da Flórida é considerada "tímida"

Reprodução Wikimedia Commons/Fbrandao.1963 Caranguejo-terrestre-azul é nativo da Flórida, nos Estados Unidos





O animal foi identificado por veículos locais como um caranguejo-terrestre-azul, da espécie Cardisoma guanhumi. O crustáceo ocorre naturalmente no estado americano da Flórida e em outras áreas do Caribe e das Américas, sobretudo em regiões costeiras. Segundo especialistas da Universidade da Flórida, o animal possui um comportamento considerado "tímido" e não representa perigo para o ser humano.

Reprodução Wikimedia Commons/U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region Caranguejo-terrestre-azul é nativo da Flórida, nos Estados Unidos





Os caranguejos-terrestres-azuis adultos podem chegar a cerca de 15 centímetros de largura de carapaça e raramente aparecem a mais de oito quilômetros da costa, vivendo em tocas e passando grande parte da vida em terra firme. Apesar do tamanho e das pinças fortes, os crustáceos são descritos como animais inofensivos.

Reprodução Instagram/@bestdad_ceo Caranguejo apareceu "armado" com lâmina em residência nos EUA





As garras, chamadas de quelas, servem para segurar alimento, manipular materiais e para defesa. Um estudo publicado em 2016 na renomada revista científica PLOS One fundamentou que as quelas dos decápodes cumprem várias funções e podem ser usadas contra predadores e competidores, aumentando a chance de sobrevivência da espécie.

Reprodução Wikimedia Commons/Bird Photos Caranguejo-terrestre-azul é nativo da Flórida, nos Estados Unidos







