Divulgação/Way-262 Pedágio free flow na BR-262 em MG





Os motoristas que trafegam pela BR-262, em Minas Gerais, e por rodovias do Paraná já estão pagando mais caro nos pedágios. Os novos valores começaram a valer à 0h de domingo (20), após reajustes autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Em Minas Gerais, o aumento atingiu seis pontos de cobrança da BR-262, administrada pela concessionária Way-262. São quatro praças convencionais e dois pontos que utilizam o sistema free flow, no qual o veículo passa por um pórtico sem precisar parar para pagar a tarifa.

No Paraná, o reajuste alcançou oito praças de pedágio administradas pela EPR Litoral Pioneiro. As tarifas tiveram aumento de 4,64% para veículos de passeio.

Pedágio da BR-262 em Minas Gerais: veja os novos valores

Na BR-262/MG, os valores para veículos da categoria 1 foram reajustados em até 7,5%, conforme autorização da ANTT.

O reajuste aplicado à concessão considera um Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,14890, correspondente a uma variação de 7,68% do IPCA entre janeiro de 2025 e julho de 2026.

Com o aumento, os valores ficaram assim:

Florestal (P1): de R$ 10,30 para R$ 11,00

Nova Serrana (P2, free flow): de R$ 8,80 para R$ 9,40

Luz (P3): de R$ 10,40 para R$ 11,20

Campos Altos (P4): de R$ 10,00 para R$ 10,70

Ibiá (P5, free flow): de R$ 9,50 para R$ 10,20

Perdizes (P6): de R$ 10,30 para R$ 11,10

Os valores já estão sendo cobrados desde a madrugada deste domingo.

Onde estão os pedágios com free flow?

Dois dos seis pontos de cobrança da BR-262/MG utilizam o sistema free flow.

Um dos pórticos está localizado em Nova Serrana (MG), identificado como P2. O outro fica em Ibiá (MG), correspondente ao P5.

Nesse modelo, o motorista não precisa parar em uma cabine para efetuar o pagamento. O sistema registra a passagem do veículo e a cobrança é feita posteriormente, de acordo com as regras da concessionária.

Pedágios do Paraná também tiveram reajuste

No Paraná, a EPR Litoral Pioneiro aplicou um reajuste de 4,64% em oito praças de pedágio.

Os novos valores para veículos de passeio ficaram:

São José dos Pinhais (BR-277) – km 60,2 – R$ 25,50;

Sengés (PR-151) – km 184,8 – R$ 8,20;

Jacarezinho (BR-153/BR-369) – km 1,4 – R$ 13,60;

Carambeí (PR-151) – km 305 – R$ 12,80;

Jaguariaíva (PR-151) – 223,3 – R$ 8,60;

Siqueira Campos (PR-092) – km 286,7 – R$ 14,70;

Jacarezinho (BR-153) – km 1,6 – R$ 13,60

As novas tarifas foram autorizadas pela ANTT e publicadas em decisão no Diário Oficial da União.

Segundo a decisão que autorizou o reajuste das tarifas da EPR Litoral Pioneiro, motocicletas são isentas da cobrança nas praças abrangidas pelo reajuste.

Os valores apresentados para o Paraná correspondem à categoria de veículos de passeio.

Divulgação/EPR Litoral Pioneiro Pedágio free flow no Paraná





Por que os pedágios aumentaram?

Os reajustes fazem parte das regras previstas nos contratos de concessão das rodovias.

A ANTT é responsável por fiscalizar as concessões de rodovias federais e autorizar os reajustes tarifários conforme os critérios estabelecidos nos contratos.

No caso da BR-262/MG, o cálculo considerou a variação do IPCA no período determinado para a concessão. O índice resultou em um reajuste de 7,68% antes dos arredondamentos aplicados aos valores finais das tarifas.





Já no Paraná, o reajuste autorizado para as oito praças foi de 4,64%.

Assim, os motoristas que utilizarem os trechos administrados pelas duas concessionárias já devem considerar os novos valores no planejamento das viagens.