Os motoristas que trafegam pela BR-262, em Minas Gerais, e por rodovias do Paraná já estão pagando mais caro nos pedágios. Os novos valores começaram a valer à 0h de domingo (20), após reajustes autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Em Minas Gerais, o aumento atingiu seis pontos de cobrança da BR-262, administrada pela concessionária Way-262. São quatro praças convencionais e dois pontos que utilizam o sistema free flow, no qual o veículo passa por um pórtico sem precisar parar para pagar a tarifa.
No Paraná, o reajuste alcançou oito praças de pedágio administradas pela EPR Litoral Pioneiro. As tarifas tiveram aumento de 4,64% para veículos de passeio.
Pedágio da BR-262 em Minas Gerais: veja os novos valores
Na BR-262/MG, os valores para veículos da categoria 1 foram reajustados em até 7,5%, conforme autorização da ANTT.
O reajuste aplicado à concessão considera um Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,14890, correspondente a uma variação de 7,68% do IPCA entre janeiro de 2025 e julho de 2026.
Com o aumento, os valores ficaram assim:
- Florestal (P1): de R$ 10,30 para R$ 11,00
- Nova Serrana (P2, free flow): de R$ 8,80 para R$ 9,40
- Luz (P3): de R$ 10,40 para R$ 11,20
- Campos Altos (P4): de R$ 10,00 para R$ 10,70
- Ibiá (P5, free flow): de R$ 9,50 para R$ 10,20
- Perdizes (P6): de R$ 10,30 para R$ 11,10
Os valores já estão sendo cobrados desde a madrugada deste domingo.
Onde estão os pedágios com free flow?
Dois dos seis pontos de cobrança da BR-262/MG utilizam o sistema free flow.
Um dos pórticos está localizado em Nova Serrana (MG), identificado como P2. O outro fica em Ibiá (MG), correspondente ao P5.
Nesse modelo, o motorista não precisa parar em uma cabine para efetuar o pagamento. O sistema registra a passagem do veículo e a cobrança é feita posteriormente, de acordo com as regras da concessionária.
Pedágios do Paraná também tiveram reajuste
No Paraná, a EPR Litoral Pioneiro aplicou um reajuste de 4,64% em oito praças de pedágio.
Os novos valores para veículos de passeio ficaram:
- São José dos Pinhais (BR-277) – km 60,2 – R$ 25,50;
Sengés (PR-151) – km 184,8 – R$ 8,20;
Jacarezinho (BR-153/BR-369) – km 1,4 – R$ 13,60;
Carambeí (PR-151) – km 305 – R$ 12,80;
Jaguariaíva (PR-151) – 223,3 – R$ 8,60;
Siqueira Campos (PR-092) – km 286,7 – R$ 14,70;
Jacarezinho (BR-153) – km 1,6 – R$ 13,60
As novas tarifas foram autorizadas pela ANTT e publicadas em decisão no Diário Oficial da União.
Segundo a decisão que autorizou o reajuste das tarifas da EPR Litoral Pioneiro, motocicletas são isentas da cobrança nas praças abrangidas pelo reajuste.
Os valores apresentados para o Paraná correspondem à categoria de veículos de passeio.
Por que os pedágios aumentaram?
Os reajustes fazem parte das regras previstas nos contratos de concessão das rodovias.
A ANTT é responsável por fiscalizar as concessões de rodovias federais e autorizar os reajustes tarifários conforme os critérios estabelecidos nos contratos.
No caso da BR-262/MG, o cálculo considerou a variação do IPCA no período determinado para a concessão. O índice resultou em um reajuste de 7,68% antes dos arredondamentos aplicados aos valores finais das tarifas.
Já no Paraná, o reajuste autorizado para as oito praças foi de 4,64%.
Assim, os motoristas que utilizarem os trechos administrados pelas duas concessionárias já devem considerar os novos valores no planejamento das viagens.