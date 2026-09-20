Divulgação/ Polícia Militar do Estado de São Paulo Os criminosos fugiram do local em uma motocicleta.

Um policial militar de folga foi baleado na tarde do último sábado (19) ao tentar impedir um assalto na entrada de um restaurante na rua Professor Santiago Dantas, na Zona Sul de São Paulo. Os criminosos fugiram do local em uma motocicleta.

Segundo informações da ocorrência, o policial percebeu a ação dos criminosos enquanto eles abordavam três pessoas na porta do estabelecimento.





A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), que informou que, durante a ação, o policial foi atingido por um disparo no pé.

Ele foi socorrido ao Hospital Albert Einstein. Os criminosos conseguiram fugir. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP)





As equipes realizam diligências para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime.