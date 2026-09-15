Reprodução Daniel Vorcaro e Rodrigo Fux

Novas conversas retiradas do celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, revelaram diálogos entre o banqueiro e o advogado Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). As mensagens, obtidas pela Polícia Federal (PF) ainda indicam encontros pessoais, assuntos profissionais e até convites para o Carnaval.

Em uma das conversas, realizada em dezembro de 2024, os dois falam na tentativa de “marcar um café” no escritório de Rodrigo Fux, no Rio de Janeiro.

Após ajustes na agenda de ambos, o advogado enviou uma mensagem confirmando a data e o horário usando a expressão “tapete vermelho”.

Reprodução Rodrigo Fux indica "tapete vermelho" a Daniel Vorcaro





Pedido de ajuda em um "caso"



As mensagens também indicam que a relação entre os dois não se limitava apenas a encontros sociais.

Em novembro de 2024, Vorcaro procurou Rodrigo e disse que precisava de ajuda em um “caso” naquela semana. Rodrigo Fux respondeu positivamente e marcou uma reunião virtual já no dia seguinte.

Segundo as investigações, essa videoconferência ocorreu em 6 de novembro. Após a conversa, Vorcaro enviou um documento registrado nas mensagens como “SLAT TABU”.

Reprodução Mensagens entre Rodrigo Fux e Daniel Vorcaro





O conteúdo em si do documento não foi divulgado e não se sabe, até o momento, em qual caso específico Daniel Vorcaro pediu o auxílio a Rodrigo Fux, que afirma nunca ter advogado para Vorcaro ou para o Banco Master.

Mais encontros aconteceram



As mensagens divulgadas também registram outros encontros entre Rodrigo Fux e Vorcaro. Em fevereiro de 2025, por exemplo, os dois combinaram um encontro em Brasília. Rodrigo disse que estava no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que avisaria quando pudesse sair. Depois de uma ligação, os dois marcaram o encontro para as 17h30.

Em março do mesmo ano, Rodrigo voltou a procurar o banqueiro para marcar uma reunião escrevendo que precisava “alinhar algumas questões” e informou que, antes, passaria pelo aniversário do a época presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

No dia 12 de março, Rodrigo enviou outra mensagem confirmando um horário. “Bom dia. 10:30hs tô aí”. Poucas horas depois, o advogado perguntou a Vorcaro sobre uma data em “Londres”. Em seguida, pediu que informações sobre o compromisso fossem encaminhadas para seu endereço profissional e também para a secretária de seu pai no STF.





Convites para o Carnaval



Outro ponto nas conversas que indica proximidade entre os dois, acontece durante diálogos sobre o Carnaval do Rio de Janeiro de 2025. Na ocasião, Vorcaro convidou Rodrigo e outras pessoas para uma área reservada de um camarote.

Na mensagem, Vorcaro ainda afirmou que o convite se estende a famíliares e “quantos amigos quiser” para todos os dias de festa.

As mensagens também registram logo depois Rodrigo Fux enviando todos os dados necessários para receber os convites e ainda há um diálogo sobre alguns dos ingressos que não haviam chegado, além de confirmação de onde poderiam ser retirados os “kits”.

Durante os dias do Carnaval, os dois também combinaram de se encontrar no camarote. Em 8 de março, Rodrigo pediu que seu nome fosse colocado na lista de acesso a uma área restrita. Parar “dar um abraço”.

Poucas semanas depois, é Rodrigo Fux quem oferece convites a Daniel Vorcaro, só que para sua festa de aniversário, realizada em maio de 2025, no Rio de Janeiro. No mês de abril, o advogado ainda reforçou o convite e, no mês seguinte, perguntou se o banqueiro havia recebido o vídeo com as informações da comemoração, confirmada na mensagem de Vorcaro.

Conversas foram até agosto de 2025



Passadas as festas, em maio de 2025, Rodrigo perguntou se valeria a pena os dois tomarem um café para uma “contextualização”, que foi aceito por Vorcaro.

A última mensagem entre os dois ocorreu em 30 de agosto de 2025, quando Rodrigo Fux volta a procurar Daniel Vorcaro para perguntar se ele ainda tinha interesse em um assunto tratado anteriormente, afirmando que viu uma “movimentação”

O trecho da conversa divulgado não informa a qual “movimentação” se tratava.