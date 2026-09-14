Reprodução/Tamoios Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99)

O alto volume de chuvas que atinge o estado de São Paulo interditou um trecho da Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99). A via liga a cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a Caraguatatuba, no Litoral Norte paulista.

Segundo a concessionária Tamoios, o bloqueio foi necessário por conta de um deslizamento de terra na altura do quilômetro 73 e uma queda de árvore na altura do quilômetro 77. Ninguém ficou ferido.

A rodovia está interditada desde as 21h30 de domingo (13), conforme informou a concessionária, e permanece interditada durante a manhã desta segunda-feira (14). Não há previsão para liberação do trecho.

Ainda de acordo com a Tamoios, as equipes operacionais da empresa já estão atuando para a limpeza das pistas.

No local, o trânsito flui em uma operação comboio com pare e siga. Até o momento, segundo a Tamoios, foram realizados mais de dez comboios.

Reprodução/Tamoios Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99)





Interdição de 37 horas

Desde a última quinta-feira (10), é a terceira interdição já realizada na Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios por conta das chuvas. O primeiro bloqueio durou cerca de 22 horas.

A Serra Antiga foi liberada, mas voltou a ser interditada durante a madrugada de sábado (12) para domingo (13), somando 37 horas de bloqueio.

Na tarde deste domingo, a pista foi liberada novamente, porém voltou a ser fechada por volta das 21h30.

A concessionária Tamoios informou que interdita a Serra Antiga quando o acumulado de chuva chega a 100 milímetros em 72 horas.

Além disso, as equipes também avaliam as condições das encostas e da pista, visando à segurança dos usuários da via.

Chuva em São Paulo

O estado de São Paulo enfrenta um período prolongado de dias com chuvas. Nesta semana, a região segue em alerta para novas ocorrências por conta das instabilidades.

Neste início de semana, as chuvas persistem por praticamente todo o Sudeste, por conta da atuação de um cavado em médios níveis.

Durante a noite de segunda-feira e a madrugada de terça, a formação de uma área de baixa pressão próxima à costa de São Paulo deve reforçar ainda mais essas instabilidades.

Boa parte da região, incluindo o Vale do Paraíba e Litoral Norte, ainda está sob um alerta laranja de perigo para chuvas intensas. O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



