Reprodução/Tamoios Rodovia dos Tamoios (SP-099)

A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99) segue totalmente interditada durante a manhã desta terça-feira (15), por conta do alto volume de chuvas que atinge o estado de São Paulo. A rodovia soma mais de 34 horas de interdição.

De acordo com a concessionária Tamoios, por conta da interdição total, o trânsito flui em uma operação comboio com pare e siga. A operação divide ainda o tráfego de veículos de carga, pesados, leves e motocicletas .

A via liga a cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, a Caraguatatuba, no Litoral Norte paulista.

Ainda segundo a empresa, não há previsão de liberação.

A rodovia está interditada desde as 21h30 de domingo (13) por conta de um deslizamento de terra na altura do quilômetro 73 e uma queda de árvore na altura do quilômetro 77. Ninguém ficou ferido.

Interdição de 37 horas

Desde a última quinta-feira (10), é a terceira interdição já realizada na Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios por conta das chuvas. O primeiro bloqueio durou cerca de 22 horas.

A Serra Antiga foi liberada, mas voltou a ser interditada durante a madrugada de sábado (12) para domingo (13), somando 37 horas de bloqueio.

Na tarde deste domingo, a pista foi liberada novamente, porém voltou a ser fechada por volta das 21h30.

A concessionária Tamoios informou que interdita a Serra Antiga quando o acumulado de chuva chega a 100 milímetros em 72 horas.

Além disso, as equipes também avaliam as condições das encostas e da pista, visando à segurança dos usuários da via.

Reprodução/Tamoios Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99)





Chuva em São Paulo

O estado de São Paulo enfrenta um período prolongado de dias com chuvas. Este mês de setembro já é considerado o mês mais chuvoso da história, com recorde do volume de acumulados.

Nesta terça-feira (15), a região segue em alerta para novas ocorrências por conta das instabilidades.

Inclusive, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há aviso amarelo de perigo potencial para tempestade. O alerta indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.



