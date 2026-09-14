Micaela Wentz/ iG Céu nublado da cidade de São Paulo

São Paulo amanheceu com o céu encoberto e sensação de frio nesta segunda-feira (14). De acordo com os termômetros da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura atual através do território paulistano é de 14ºC, e a máxima prevista para hoje é de somente 16ºC.

O dia deve manter um tempo instável, com chuvas significativas previstas para o período da tarde. Durante as precipitações, riscos como alagamentos, transbordamento de córregos e rios, deslizamentos de terra e desabamento de residências devem ser observados com atenção.

As pancadas de chuva não estão previstas somente para a capital, e devem ser enfrentadas ao longo do dia pela maior parte do estado; as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com a Defesa Civil do estado, a condição se dá devido à atuação de um cavado meteorológico — corrente de ventos que favorece a formação de nuvens e chuvas —, juntamente com a umidade proveniente do oceano.

Em dias de chuva extrema, o órgão orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Na terça-feira (15), a previsão indica que a chuva ainda estará presente na capital, mas será de fraca intensidade ou em chuviscos no decorrer da madrugada e no período da manhã. No período da tarde, o sol aparece entre nuvens e traz chuva rápida isolada. A mínima prevista é de 14ºC e a temperatura máxima não deve ter um aumento significativo, chegando a 19°C.





Setembro mais chuvoso da história

Segundo os dados do banco do CGE da Prefeitura de São Paulo, este mês de setembro registrou até o momento um acumulado médio de 211,6 mm de chuva, o que representa aproximadamente 220,6% acima da média mensal, que é de 66,0mm. As informações colocam o mês como, potencialmente, o mais chuvoso a ser registrado na história do estado.

De acordo com o Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo (USP), desde o início das medições do volume pluvial do instituto, o mês de setembro mais chuvoso da história até o momento foi o de 1957, quando foram registrados 237,2 mm de chuva no mês inteiro. Com somente 13 dias, setembro de 2026 está apenas 25,6 mm abaixo do “recorde” registrado, podendo se transformar no mês de setembro mais chuvoso da história.

Na cidade de São Paulo, setembro não costuma ser um mês extremamente chuvoso, com uma média mensal de precipitações sendo de 83,3 mm, de acordo com a série histórica entre 1991 e 2020, registrada pela estação metereológica do Instituto Nacional de Meteorologia do Mirante de Santana, na Zona Norte da capital.

De acordo com os dados do IAG da USP, o mês tem se tornado cada vez mais chuvoso na cidade durante as últimas décadas. A média de chuva registrada pelo instituto é um pouco maior do que a registrada pelo Mirante de Santana, com 84,3 mm de chuva no período entre 1991 e 2020; o número também é maior do que os que foram registrados nos períodos anteriores, entre 1933 e 1960 e entre 1961 e 1990, demonstrando um aumento a cada período.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Segunda-feira (14): Mínima de 14°C e máxima de 17°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

- Terça-feira (15): Mínima de 14°C e máxima de 19°C. Céu nublado com possibilidade de garoa de manhã e à noite. À tarde o sol aparece, mas ocorrem com pancadas de chuva

- Quarta-feira (16): Mínima de 13°C e máxima de 18°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Quinta-feira (17): Mínima de 13°C e máxima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sexta-feira (18): Mínima de 14°C e máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado

- Sábado (19): Mínima de 16°C e máxima de 25°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

