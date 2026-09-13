Reprodução Construção tinha um longo histórico de problemas, segundo a prefeitura

A Polícia Civil prendeu neste domingo (13) um homem apontado como sócio oculto da New Home, construtora responsável pelo prédio que desabou na Penha, Zona Leste de São Paulo, e deixou seis mortos. A prisão é temporária e faz parte da investigação sobre as circunstâncias do desabamento, ocorrido na madrugada de sábado (12).

Segundo o g1, o homem preso é investigado por uma possível participação não formalizada na empresa responsável pelo empreendimento. Ele foi levado ao 24º Distrito Policial, na Ponte Rasa, onde o caso é investigado. A Polícia Civil também tenta cumprir outros dois mandados de prisão temporária contra pessoas ligadas à construtora.

O iG procurou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para confirmar as informações sobre a prisão, os mandados e a investigação e aguarda retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

Desabamento deixou seis mortos



O prédio em construção desabou por volta das 2h de sábado, na Rua Tequici, na Penha. Parte da estrutura caiu sobre uma residência vizinha onde viviam trabalhadores imigrantes e suas famílias.

Seis pessoas morreram. A sexta vítima, uma menina de sete anos, foi encontrada pelos bombeiros na manhã deste domingo. Outras duas pessoas foram resgatadas com vida e tiveram ferimentos leves.

Com a localização da criança, o Corpo de Bombeiros encerrou a operação de busca por vítimas. A retirada dos escombros passa a ser realizada pela Prefeitura de São Paulo.

Obra tinha histórico de irregularidades



A construção havia sido alvo de fiscalizações da Prefeitura de São Paulo desde 2019, quando o município identificou que a obra era realizada sem alvará.

Segundo a administração municipal, foram aplicadas multas e determinada a interdição do local. Em 2021, a Procuradoria-Geral do Município recorreu à Justiça para interromper a construção.

Um novo projeto foi apresentado em 2022. Em agosto de 2023, a prefeitura emitiu um alvará para a execução da nova obra, condicionado à demolição da estrutura que já existia no terreno.

Em fevereiro de 2024, uma vistoria realizada pela Subprefeitura da Penha registrou que a demolição havia sido concluída. Após o desabamento, porém, técnicos da prefeitura passaram a investigar se a estrutura anterior havia sido efetivamente demolida.

A Controladoria-Geral do Município abriu uma apuração sobre o caso. A servidora responsável pelo documento que atestou a demolição foi afastada por 30 dias enquanto o procedimento é realizado.

Polícia investiga responsabilidades



A Polícia Civil apura as circunstâncias do desabamento e eventuais responsabilidades criminais relacionadas à construção.

O local também será submetido a perícia para determinar as causas da queda da estrutura.

A New Home informou anteriormente que realiza uma apuração interna sobre o ocorrido, presta apoio às famílias atingidas e aguarda os resultados das investigações para esclarecer as causas do desabamento.