Reprodução/ Redes Sociais Pedra de granizo

Uma onda de pancadas de chuvas vêm atingindo grande parte do Estado de São Paulo no mês de setembro desde a última quarta-feira (9). Dentre as cidades atingidas está Presidente Epitácio, no interior, onde uma forte tempestade de granizo causou danos a diversos veículos na tarde de quinta-feira (10).

Vários carros tiveram seus parabrisas e janelas quebrados durante o temporal, além de ficarem com a lataria marcada onde as pedras de gelo atingiram. Apesar dos danos e prejuízos materiais, a Defesa Civil do Estado afirmou que não houveram registros de pessoas feridas no município durante o evento climático.

Assim como outras cidades do estado, a gestão municipal de Presidente Epitácio suspendeu as aulas na rede pública durante esta sexta-feira (11); um evento ao ar livre que seria realizado no domingo (13) também foi cancelado.

Divulgação/ Defesa Civil Carro danificado após chuva de granizo em Presidente Epitácio, interior de São Paulo





Transtornos em todo o estado

Por conta das condições climáticas adversas, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para o período de fortes tempestades em diferentes regiões do território paulista entre sexta-feira (11) e sábado (12) em todo estado.

De acordo com o alerta emitido, há a possibilidade de pancadas moderadas a fortes em diferentes regiões do estado, e as instabilidades podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo. A previsão indica que as condições são definidas devido à presença de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera, que está associado à aproximação de uma frente fria.





Segundo o órgão, o período de maior atenção será entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e manhã de sábado, com o maior potencial para tempestades severas nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba.

A capital e Região Metropolitana de São Paulo, também estão em alerta para chuvas volumosas e rajadas de vento, assim como as cidades do norte e centro do estado, Vale do Paraíba, Campinas e todo o Litoral Paulista.

Para remediar os efeitos causados pelos eventos climáticos, a Defesa Civil instalou um Gabinete de Crise presencial no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), nesta sexta-feira (11). O grupo permanecerá reunido e em funcionamento até a tarde de sábado (12).

A estrutura tem como objetivo integrar as informações e acompanhar a evolução do cenário em tempo real, ajudando a agilizar a tomada de decisões e mobilizações de recursos.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil do estado orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

