Reprodução Entre os mortos estão três mulheres e dois homens. Uma das vítimas é uma mulher grávida

Subiu para cinco o número de mortos no desabamento de um prédio em construção que atingiu uma casa na Penha, Zona Leste de São Paulo. Duas novas vítimas, um homem e uma mulher, foram encontradas pelos bombeiros na manhã deste domingo (13).

Uma criança continua desaparecida e é procurada pelas equipes entre os escombros. Ao todo, oito pessoas foram atingidas pelo desabamento. Duas foram resgatadas com vida: uma criança de 5 anos e um homem adulto.

Entre os mortos estão três mulheres e dois homens. Uma das vítimas é uma mulher grávida.

Buscas se concentram onde mulher foi encontrada

A operação deste domingo está concentrada na área em que as duas últimas vítimas foram localizadas. A mulher já foi retirada dos escombros, enquanto os bombeiros trabalham para remover o corpo do homem, encontrado em um ponto de difícil acesso.

Segundo o major Robson Mitsu, comandante do 3º Grupamento de Bombeiros, existem indícios de que as duas vítimas sejam um casal. A informação ainda precisa ser confirmada por meio de reconhecimento.

Os bombeiros também receberam de familiares e de um dos sobreviventes a informação de que a mulher provavelmente seria mãe da criança que continua desaparecida.

Por isso, a possibilidade de que o menino esteja próximo ao local onde a mulher foi encontrada passou a ser considerada pelos socorristas. De acordo com os familiares, a criança era muito apegada à mãe e costumava permanecer perto dela.

As equipes ainda trabalham com a possibilidade de encontrar a criança com vida.

Retirada dos escombros é feita com cuidado

A operação exige atenção porque há risco de novos deslocamentos da estrutura. Concreto, tijolos, madeira, chapas metálicas e vergalhões ficaram misturados após a queda do prédio.

Em alguns pontos, os bombeiros precisam retirar os materiais manualmente. O uso de máquinas pesadas é limitado porque pode movimentar os escombros e destruir possíveis bolsões de ar onde uma vítima possa estar.

Reprodução Atuação das equipes nos escombros

Segundo o major Mitsu, uma movimentação inadequada também poderia comprometer a estrutura e diminuir as chances de sobrevivência de alguém preso nos destroços.

Dois cães de busca participam da operação.

Cães ajudaram a indicar novo ponto

No início dos trabalhos, os bombeiros concentraram as buscas principalmente nos quartos da residência. Como o desabamento ocorreu por volta das 2h, a suspeita era de que os moradores estivessem dormindo naquele momento.

Algumas das primeiras vítimas foram encontradas nessa região.

Durante a operação, porém, informações levantadas pelos socorristas e a sinalização dos cães fizeram as equipes mudarem a estratégia e avançarem para uma área utilizada como espaço de trabalho.

Foi nesse ponto que as duas novas vítimas foram localizadas.

Segundo os bombeiros, a posição em que o homem foi encontrado indica que ele poderia estar sentado diante de uma bancada quando ocorreu o desabamento. O espaço é estreito e dificulta a entrada de equipamentos maiores.

Cerca de 100 pessoas atuam no resgate

Cerca de 100 profissionais participam da operação, entre militares e civis. O grupo reúne aproximadamente 30 bombeiros, além de policiais militares, guardas civis metropolitanos, equipes da Defesa Civil e funcionários da Subprefeitura da Penha.

Os trabalhos não foram interrompidos durante a madrugada. As equipes se revezaram para descansar e se alimentar enquanto as buscas continuavam.

Foto: Divulgação/Bombeiros e Defesa Civil Prédio desaba sobre casa e deixa vítimas em SP

O prédio, que tinha 12 andares, desabou por volta das 2h de sábado (12), na Rua Tequici, atingindo uma residência vizinha.

Prefeitura investiga fiscalização da obra

A construção já havia passado por fiscalizações e também era alvo de uma ação judicial movida pela Prefeitura de São Paulo.

Segundo a administração municipal, o responsável pelo imóvel havia solicitado um alvará em 2019, mas o pedido foi negado. Após fiscalizações, multas e a interdição da obra, a Prefeitura entrou na Justiça, em 2021, pedindo a demolição de uma construção irregular que existia no terreno. Uma das multas aplicadas chegou a R$ 119 mil.

A Justiça chegou a determinar, por meio de liminar, a paralisação das obras.

Em 2022, um novo projeto foi apresentado e, em agosto de 2023, a Prefeitura emitiu um alvará para a execução da nova construção, condicionado à demolição da estrutura anterior.

Uma vistoria realizada em fevereiro de 2024 registrou que a demolição havia sido realizada, e o processo judicial acabou extinto.

Após o desabamento, entretanto, a Prefeitura abriu uma investigação na Controladoria Geral do Município (CGM). As apurações preliminares indicam que a demolição exigida para a construção do novo prédio não teria sido realizada.

A servidora responsável pelo laudo que atestou a demolição foi afastada inicialmente por 30 dias. A Polícia Civil também investiga o caso.

Três casas foram interditadas

A Defesa Civil vistoriou a área e interditou três residências que ficam no mesmo terreno vizinho à construção.

As causas do desabamento ainda não foram determinadas. Apesar de estar chovendo no momento do acidente, a Defesa Civil informou que não é possível atribuir o colapso da estrutura apenas à chuva.

Construtora diz que apura o caso

A New Home Construtora informou que abriu uma investigação interna para tentar esclarecer as causas do desabamento. A empresa afirmou que ainda não há elementos suficientes para determinar o que provocou a queda.

Segundo a construtora, também será analisada a movimentação de terra realizada em um terreno vizinho à obra.

A empresa afirmou que não se exime de eventual responsabilidade que venha a ser apontada pelas investigações, além de dizer que está prestando apoio às famílias afetadas e colaborando com as autoridades.