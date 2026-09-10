Tornado em Espigão Alto do Sul (PR) destruiu uma plantação de eucaliptos
Foto: Reprodução / Redes sociais
Tornado em Espigão Alto do Sul (PR) destruiu uma plantação de eucaliptos

Nove estados estão com risco de vendavais fortes acompanhados de temporais entre a tarde desta quinta-feira (10) e a manhã de sábado (12), apontam meteorologistas.

Conforme a MetSul Meteorologia, há risco de temporais e vendavais entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Isso porque áreas de instabilidade avançam entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste e podem provocar temporais isolados.

A partir de sexta-feira (11), um sistema de baixa pressão sai do Paraguai em direção ao Brasil e reforça as instabilidades, incluindo o Rio Grande do Sul no radar das chuvas. O evento deve formar um ciclone na costa do estado gaúcho.

No Paraná, em Santa Catarina e no Sudoeste do Mato Grosso do Sul, as rajadas podem atingir ou superar os 100km/h. Já no Rio Grande do Sul, os ventos ficam entre 60 a 90km/h, conforme a projeção do modelo meteorológico estadunidense.

Em São Paulo, as rajadas também podem superar os  100km/h, sobretudo ao Sul do estado, conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

As projeções indicam risco de temporais acompanhados dos vendavais em Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas não estipulam exatamente as possíveis velocidades. 

Ainda segundo os meteorologistas, a ventania pode provocar  queda de árvores  e postes, destelhamentos, interrupções de energia  e danos a estruturas, mesmo que não acompanhem temporais.


Dois tornados atingem Paraná em menos de 24h

Entre a tarde desta quarta-feira (09) e a madrugada desta quinta (10), dois tornados foram confirmados pelo Sistema de Meteorologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Eles ocorreram em Francisco Alves (PR) e Espigão Alto do Iguaçu (PR).

Conforme o órgão, tinham associação com supercédulas, nuvens de tempestade capazes de produzir granizo, ventos destrutivos, microexplosões e tornados.

Enquanto Francisco Alves (PR) não reportou danos ligados diretamente ao redemoinho, Espigão Alto do Iguaçu teve uma plantação de eucaliptos destruída e duas escolas atingidas, com suspensão das aulas.

Não houve feridos. A intenção e classificação dos tornados ainda será confirmada pela Simepar, com base nos danos e noutros critérios da Escala Fujita

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