Divulgação/Governo de SP Chuva em São Paulo

A capital paulista amanheceu com muitas nuvens e chuva isolada nesta quarta-feira (09). De acordo com as previsões das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros variam entre a mínima de 15ºC e a máxima prevista de 21ºC.

As chuvas voltam a ganhar força no período da tarde e devem diminuir no período da noite, e os percentuais de umidade do ar permanecem acima da casa dos 65%. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas fortes e persistentes durante esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10); as pancadas devem atingir a maior parte do estado, com a faixa leste sendo a mais afetada.

De acordo com o alerta emitido, há a possibilidade de pancadas moderadas a fortes em diferentes regiões do território paulista, e as instabilidades podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo. A previsão indica que as condições são definidas devido à presença de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera, que está associado a uma frente fria afastada no oceano.

As regiões centro-leste e do extremo oeste paulista permanecerão em situação de alerta ao longo de todo o dia, uma vez que apresentam condições favoráveis à ocorrência de temporais. Já as regiões do noroeste do estado, permanecerão em situação de atenção, com possibilidade de pancadas de chuva moderadas e isoladas.

Tanto a Região Metropolitana de São Paulo quanto a capital, devem ficar atentas para possíveis acumulados de até 70 mm, com rajadas de vento de que podem atingir entre 40 km/h e 65 km/h. As mesmas condições estão previstas para a Baixada Santista e o Litoral Norte, além dos municípios de Campinas, São José dos Campos, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araraquara.

Em outras regiões, como Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Itapeva, Sorocaba e Registro, a situação é menos crítica, com acumulados que devem variar entre 20 mm e 40 mm, e rajadas de vento abaixo de 40km/h.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil do Estado orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.





A Defesa Civil Municipal mantém o estado de alerta para baixas temperaturas, que foi emitido às 8h do último domingo (6).

Próximos dias

De acordo com o CGE, as projeções atmosféricas mais recentes de todos os modelos de previsão apontam para uma semana de clima instável e chuvoso, com formação de uma área de baixa pressão e frente fria associada a um ciclone extratropical na costa sul do Brasil. Essa condição é o que aumenta a probabilidade de precipitação até o final de semana.

Nos próximos dias, o ar frio que rodeava o estado e derrubou as temperaturas deve perder força gradualmente.

Na quinta-feira (10), o clima também será instável e chuvoso; nas primeiras horas do dia, a chuva fraca já deve estar presente, com a temperatura mínima atingindo 17ºC durante a madrugada. No decorrer do dia, o sol aparece em meio a variação de nuvens, permitindo uma máxima de 24ºC, com uma ligeira elevação da temperatura. A umidade do ar deve ficar em torno dos 60%.

As áreas de instabilidade ganham força a partir do início da tarde, com períodos de chuva moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h. As precipitações ficam presentes até o período da noite.

Na sexta-feira (11), as temperaturas máximas terão um aumento, podendo chegar aos 26ºC, mas a atuação da frente fria se mantém, podendo trazer pancadas de chuva, acompanhadas de raios e vento forte.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quarta-feira (9): Mínima de 14°C e máxima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Quinta-feira (10): Mínima de 17°C e máxima de 24°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde

- Sexta-feira (11): Mínima de 18°C e máxima de 27°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sábado (12): Mínima de 16°C e máxima de 24°C. Tempo severo,com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite.

- Domingo (13): Mínima de 14°C e máxima de 17°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

