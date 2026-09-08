Chuva deve ocorrer em vários episódios nos próximos dias, aumentando risco de alagamentos
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Chuva deve ocorrer em vários episódios nos próximos dias, aumentando risco de alagamentos

Instabilidades registrada pelos mapas meteorológicos devem trazer ocorrências de temporais no Sul, Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil nos próximos dias e parte da semana que vem. O alerta é da MetSul Meteorologia, que aponta risco de episódios de chuva forte e muito fortes, localizadas, com raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo , o que, em regra, é incomum na primeira metade de setembro

Os estados mais afetados pela chuva volumosa, de acordo com a MetSul, devem ser principalmente o Paraná e São Paulo, mas pode chover com elevados volumes ainda em parte de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

Uma série de fenômenos devem favorecer a chuva volumosa nestes estados. Os meteorologistas apontam para a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o norte da Argentina, seguida pela formação de uma nova frente fria e de um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso deve reforçar as instabilidades, que vão aumentar nesta segunda metade da semana em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul com chuva que pode ser localmente forte em parte do Sul do Brasil, nesta quarta (9) e na quinta-feira (10).

Na sexta-feira (11), uma área de baixa pressão se aprofunda sobre o Sul do Brasil e reforçará ainda mais a instabilidade com chuva localmente forte nos três estados da região e que vai afetar ainda o Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Além disso, uma massa de ar frio ingressa na Região Sul no final da semana e manterá a instabilidade com chuva em áreas do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil no fim de semana e no começo da semana que vem.

Mapa mostra chuva forte numa região que inclui partes mais ao Norte do Sul do país, o Mato Grosso do Sul e ainda parte do Sudeste, em especial o estado de São Paulo
Reprodução/MetSul Meteorologia
Mapa mostra chuva forte numa região que inclui partes mais ao Norte do Sul do país, o Mato Grosso do Sul e ainda parte do Sudeste, em especial o estado de São Paulo

Chuva volumosa aumenta o risco de transtornos

A principal preocupação está na persistência da chuva e nos elevados acumulados previstos para o período, principalmente no estado do Paraná. As fortes pancadas de chuva devem começar durante a quarta-feira e, em alguns pontos do estado, segundo a Climatempo, os volumes podem superar os 300 mm, especialmente entre o oeste, sudoeste, sul e a região central do estado.

A MetSul alerta para acumulados de 100 mm a 200 mm, com possibilidade de acumulados superiores.

Como a chuva deve ocorrer em vários episódios ao longo dos próximos dias, o solo tende a ficar progressivamente mais saturado, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos em áreas vulneráveis.


Além dos elevados volumes, o ambiente atmosférico também será favorável à ocorrência de temporais, com grande quantidade de descargas elétricas, queda de granizo e rajadas fortes de vento, que pontualmente podem superar os 80 km/h.

Pode chover muito também em São Paulo com acumulados muito acima do normal para esta época do ano.

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