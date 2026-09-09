Reprodução/Instagram/@tus_rockenberg_fussball Philipp Landvogt

Um jogador de futebol amador de 35 anos foi preso na Alemanha sob suspeita de envenenar e matar um companheiro de equipe durante uma viagem do clube TuS Rockenberg. A vítima, Philipp Landvogt, de 30 anos, morreu em junho de 2025.

O suspeito, identificado pela imprensa alemã como Marius W., foi detido na terça-feira (01). Um juiz determinou a prisão preventiva depois de meses de investigação conduzida pela Promotoria de Gießen e pela Polícia Criminal de Friedberg.

Segundo as autoridades alemãs, os dois jogadores participaram de uma viagem do time a Dresden, na Alemanha, em junho do ano passado. Philipp começou a passar mal e, depois de voltar para casa, apresentou uma piora rápida no estado de saúde.

A família chamou o serviço de emergência e o jogador foi levado a um hospital. Ele morreu em 16 de junho de 2025, apesar das tentativas de reanimação.

Inicialmente, pessoas próximas suspeitaram que Philipp tivesse sofrido uma intoxicação alimentar. Integrantes da equipe haviam comido peixe durante a viagem. A investigação, porém, tomou outro rumo após exames realizados no corpo. Segundo a RTL, essa hipótese chegou a ser considerada antes da descoberta do envenenamento.

Exames apontaram envenenamento

O Instituto de Medicina Legal de Gießen concluiu que Philipp morreu após uma falência múltipla de órgãos provocada por envenenamento.

As autoridades não divulgaram qual substância foi encontrada nem como o veneno teria sido administrado. A Promotoria afirma que essas informações estão sendo mantidas sob sigilo para preservar a investigação.

O promotor Thomas Hauburger afirmou que a principal hipótese é de que o crime tenha sido cometido por vingança pessoal. A investigação apura a relação entre os dois jogadores antes da morte.

A Promotoria trata o caso como suspeita de homicídio cometido de forma traiçoeira e por motivo considerado baixo pela legislação alemã. Hauburger classificou crimes cometidos com veneno como raros e disse que nunca havia se deparado com um episódio semelhante como responsável por casos de homicídio.

Marius não se manifestou sobre a acusação ao ser apresentado ao juiz.

A polícia também fez buscas na casa e no local de trabalho do suspeito. Celulares, computadores e outros materiais foram apreendidos e passam por análise. Investigadores ainda ouvem testemunhas ligadas ao clube para tentar esclarecer a motivação.

O TuS Rockenberg afirmou estar abalado com a prisão. O clube já havia homenageado Philipp após a morte e o descreveu como amigo, lutador dentro de campo e uma pessoa de “grande coração”.

O iG entrou em contato com a Promotoria de Gießen e com a Polícia de Hesse para pedir informações atualizadas sobre a investigação, a substância usada e a situação do suspeito. A reportagem aguarda retorno.