Rovena Rosa/Agência Brasil Carro da Polícia Militar de São Paulo

Um homem foi baleado e morto após resistir a uma abordagem policial no Conjunto Habitacional Pirajussara, no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Aas polícias Civil e Militar investigam a ocorrência registrada durante a intervenção policia l que aconteceu na manhã do último domingo (6).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso aconteceu durante patrulhamento de dois policiais militares pela área. Ao suspeitarem de um homem, os agentes tentaram abordá-lo, mas ele fugiu ao perceber a aproximação da viatura e o caso se transformou em uma perseguição.

Abordagem se transformou em confronto

O suspeito foi parado pelos agentes mas entrou em uma luta corporal com um dos policiais militares e, segundo a pasta, tentou tomar sua arma. A luta se estendeu por algum tempo e apresentava risco tanto para o suspeito, quanto para o próprio policial.





Na tentativa de ajudar seu parceiro, a outra policial presente reagiu e baleou o homem. Logo em seguida, ela acionou o atendimento médico, que foi chamado ao local.

Após o caso, o suspeito foi socorrido ao Hospital Municipal do M'Boi Mirim, onde foi atendido mas não resistiu aos ferimentos.

Posteriormente foi constatado que o homem já contava com um mandado de prisão em aberto contra ele.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que prossegue com as investigações visando o esclarecimento dos fatos.

