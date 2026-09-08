Divulgacao / Fiocruz Lambari usado no estudo da Fiocruz

Pesquisadores dadescobriram duas novas espécies deparasitos emencontrados na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os organismos, até então desconhecidos pela, foram identificados nasdosdurante um estudo realizado no Campus

Asforam batizadas de. Elas pertencem à família, que segundo a fundação, é um grupo formado por pequenosachatados que vivem principalmente nasde

A descoberta foi publicada na revista científica Zootaxa e faz parte do projeto de pós-doutorado da pesquisadora Rayane Duarte, desenvolvido no Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Como foi o estudo



Divulgacao / Fiocruz Novas espécies de Parasitos encontrados nos lambaris

Segundo os pesquisadores, a diversidade depresentes nosainda é pouco conhecida. Apesar do gênero reunir mais de 120 espécies, apenas 12 delas haviam sido estudadas na América do Sul.





Ao todo, 37 exemplares de Lambaris com aproximadamente 9,5 centímetros de comprimento em média, foram coletados no rio Engenho Novo entre junho e julho de 2025.

A captura foi realizada pelo biólogo Iuri Veríssimo, dacom apoio técnico e logístico da equipe local. Depois, osforam encaminhados ao Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes do IOC/Fiocruz.

No laboratório, os pesquisadores identificaram os peixes e retiraram suas brânquias para procurar osOsforam analisados ao microscópio e preparados em lâminas, o que permitiu observar estruturas internas e partes rígidas de sua anatomia.

A comparação dessas características com as de espécies já conhecidas mostrou que os organismos encontrados apresentavam diferenças suficientes para serem considerados duas novas espécies.

Destas, uma apresentou novas estruturas de aparelho reprodutor com um formato semelhante a uma haste, projeção lateral em uma das extremidades e uma formação parecida com uma tampa na outra.

Já a outra, mostrou uma estrutura utilizada para fixação no hospedeiro com formato semelhante a um tridente. Outra estrutura relacionada ao aparelho reprodutor apresenta formato parecido com uma pera.





Nomes homenageiam pesquisadora e Mata Atlântica



Uma das espécies, a Diaphorocleidus santosclappae, recebeu esse nome em homenagem à pesquisadora Michelle Daniele dos Santos-Clapp, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), reconhecida pelo seu trabalho de parasitologia de peixes e formação acadêmica de estudantes, especialmente da primeira autora deste estudo.

Descoberta ajuda a conhecer biodiversidade do Rio



Já a espécierecebeu esse nome em referência à, bioma onde foi encontrado.

Segundo a Fiocruz, essas duas novas espécies representam a quarta e a quinta espécies da família Dactylogyridae descritas nesses peixes no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com os pesquisadores, o levantamento de parasitos de peixes precisa ser ampliado, principalmente em áreas urbanas com a presença de Mata Atlântica.

A região onde os animais foram encontrados tem 430 hectares e inclui áreas dos vales dos rios Engenho Novo e Pavuninha, no Maciço da Pedra Branca. Desse território, 262 hectares fazem parte do Parque Estadual da Pedra Branca.

Um levantamento anterior registroude água doce no Maciço da Pedra Branca. Até então, nenhuma delas havia sido investigada em relação a

Segundo os autores dessa pesquisa, novos estudos ainda serão necessários para investigar outras espécies para entender melhor a relação entre espécies de peixes evolutivamente próximas e as semelhanças observadas nos parasitos.