Reprodução/Defesa Civil Céu encoberto por nuvens em São Paulo (SP)

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu encoberto mas sem registro de chuva nesta quarta-feira (2). De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média na cidade durante as primeiras horas da manhã foi de 14ºC.

A partir de hoje (2), a frente fria se afasta completamente do estado e uma massa de ar seco volta a afetar todo o território paulista, reduzindo gradualmente as chuvas, mas não aumenta as temperaturas ainda; a máxima prevista não deve superar os 19ºC. A umidade do ar segue elevada, com valores mínimos próximos aos 65%.

Por mais que a frente fria tenha se afastado, ainda há chance de c huva de fraca intensidade e chuviscos durante o dia. De acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE, setembro acumulou, até às 07h00 da última terça-feira (1), cerca de 27,2 mm de chuva, correspondente a aproximadamente 41,2% dos 66,0 mm esperados para este mês.

Próximos dias

Segundo as projeções atmosféricas mais recentes, fornecidas pelo CGE, após a passagem da frente fria que afetou todo o estado, as temperaturas mínimas seguem em declínio.

Na quinta-feira (3), o cenário atmosférico se repete novamente, trazendo uma madrugada com céu nublado, e temperaturas mínimas por volta dos 12°C. No decorrer do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece, elevando levemente as temperaturas, que podem chegar a 23°C, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 48%.





O mesmo acontece na sexta-feira (4), com céu levemente nublado, temperaturas mínimas por volta dos 14ºC e máxima prevista de 24ºC no período da tarde, quando o sol aparece.

Estado

Outras regiões do estado, como o Vale do Paraíba e a Baixada Santista, ainda estão em estado de atenção para a possibilidade de temporais isolados e a Defesa Civil do Estado de São Paulo recomenda que a população dessas áreas mantenha a cautela.

No interior, a massa de ar seco já começou a atuar com mais intensidade e as temperaturas apresentam uma leve elevação. Os índices de umidade relativa do ar voltam a diminuir e podem atingir valores próximos a 30% em algumas cidades.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quarta-feira (2): Mínima de 13°C e máxima de 19°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde

- Quinta-feira (3): Mínima de 12°C e máxima de 23°C. Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo

- Sexta-feira (4): Mínima de 14°C e máxima de 24°C. Sol, com nevoeiro ao amanhecer. O céu fica com muitas nuvens à tarde e à noite chove.

- Sábado (5): Mínima de 15°C e máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal.

- Domingo (6): Mínima de 11ºC e máxima de 16ºC. Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado

