Foto: Alex Rocha/PMPA Chuvas se concentram entre Norte do RS, SC e PR nesta sexta (04)

Uma nova massa de ar polar começa a atuar nesta sexta-feira (04) e avança para Santa Catarina e Paraná, provocando uma queda de temperatura leve. O sistema também deve causar chuvas na metade Norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Apesar da frente fria , boa parte dos três estados ainda terá predomínio do Sol, alternando com períodos de nebulosidade. O arprimeiro deve provocar chuvas localizadas e de forma irregular para depois, no fim de semana,de forma mais intensa.

Segundo a Climatempo Meteorologia, no Rio Grande do Sul, os principais acúmulos de chuva são esperados para o Litoral, o Norte e a Região Metropolitana de Porto Alegre nesta sexta (04). Já Santa Catarina e Paraná concentram os maiores volumes de chuva , com intensidade moderada a forte.

Um aviso meteorológico amarelo (perigo potencial) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) projeta chance deem todo território paranaense e catarinense. Há chance de chuvas de atépor dia e ventos moderados, de até

A incursão de ar frio deve se estender paranos próximos dias, levando chance de temporais e queda nos termômetros também para os dois estados.





Frio de inverno volta para RS e SC

As temperaturas devem ficar amenas em boa parte da Região Sul hoje (04). A exceção é o Norte do Paraná, que ainda apresenta calor e que deverá receber o ar frio somente no domingo (07).

Mínimas negativas são esperadas nas serras gaúcha e catarinense nas madrugadas de domingo (06) e segunda (07), com temperaturas de -3 a -7ºC. As condições também favorecem formação de geada e indicam até chance de neve ou chuva congelada nas cidades de maior altitude.