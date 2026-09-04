Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Centro Histórico de São Paulo

A manhã na capital paulista começou com sol presente desde as primeiras horas e poucas nuvens no céu; os termômetros marcavam uma média de 16ºC durante o amanhecer. As temperaturas seguem em elevação acentuada durante a tarde e, de acordo com a equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a máxima pode chegar aos 28°C.

Com o anoitecer, os ventos passam a soprar do quadrante sul e o tempo muda com a aproximação de áreas de instabilidade vindas do interior, que podem causar chuva leve e chuviscos

De acordo com o banco de dados meteorológicos do CGE, setembro acumulou, até o momento, 42,6mm de chuva, o que corresponde a 64,5% da média do mês, que é de 66,0mm.





Nova frente fria

A propagação de uma nova frente fria traz chuva moderada e queda nas temperaturas em São Paulo. No sábado (5), o céu deve permanecer nublado ou encoberto, com precipitações ocasionais, alteradas com períodos de melhoria; o “chove e para” deve seguir durante todo o dia. A mínima prevista é de 15°C e a máxima não apresenta muita elevação, alcançando somente os 22°C.

De acordo com a previsão da Defesa Civil, o domingo (6) deve apresentar um clima parecido, com temperaturas baixas e instabilidade. A mínima prevista é de 11ºC e a máxima alcança somente os 16ºC; a chuva deve persistir.

O começo da próxima semana deve seguir chuvoso e frio. A partir de quarta-feira (9), as temperaturas voltam a subir, mas estão previstos altos volumes de chuva.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Sexta-feira (4): Mínima de 16°C e máxima de 28°C. Sol, com nevoeiro ao amanhecer. O céu fica com muitas nuvens à tarde e à noite chove.

- Sábado (5): Mínima de 15°C e máxima de 23°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal.

- Domingo (6): Mínima de 11ºC e máxima de 17ºC. Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado

- Segunda-feira (7): Mínima de 11ºC e máxima de 13ºC. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Terça-feira (8): Mínima de 12ºC e máxima de 21ºC. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

