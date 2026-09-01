Roque de Sá/Agência Senado - 02.08.2023 Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Davi Alcolumbre (União), presidente do Senado, formalizou a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB) para ocupar vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A formalização foi feita nesta segunda-feira (31).

A indicação precisa ainda ser submetida ao Plenário do Senado. Ela foi assinada por Alcolumbre e 19 senadores, incluindo a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT), e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL).

A vaga de Dantas no TCU faz parte da cota do Congresso Nacional. O plenário do TCU é composto por nove ministros, sendo seis de indicação do Congresso e três da Presidência da República.

O ministro Bruno Dantas anunciou que está deixando a Corte de Contas antecipadamente nesta última segunda-feira (31). Ele ocupava o cargo desde 2014 e enviou uma carta de renúncia ao presidente do TCU, Vital do Rêgo.

Dantas tem 48 anos e poderia permanecer no TCU até os 75 anos, quando completaria o prazo de aposentadoria compulsória.

Na carta, o ministro informou que deixou o tribunal para se dedicar à iniciativa privada, em busca de novos desafios. Ele também disse que cumpriu seus deveres com "lealdade e dedicação".

Quem é Rodrigo Pacheco

Senador por Minas Gerais desde 2019, Rodrigo Pacheco é advogado e político filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Nascido em Porto Velho, na capital de Rondônia, o político vai completar 50 anos de vida em 2026.

Rodrigo Pacheco é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e atuou como advogado criminalista antes de ingressar na vida política. Foi também o advogado mais jovem a integrar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

De 2015 a 2019, Pacheco foi deputado federal por MG. Ele também foi presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional de 2021 a 2025.



