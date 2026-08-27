Rovena Rosa/Agência Brasil - 12/11/2023 Termômetro marca 40 graus na Avenida 9 de Julho, região central da capital

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um alerta oficial para a chegada de uma onda de calor que deverá atingir todo o território paulista entre esta sexta-feira (28) e a próxima segunda-feira (31); os termômetros podem registrar até 40ºC em regiões do interior.

O fenômeno será provocado pela atuação de uma massa de ar quente que rodeia o estado e deve elevar significativamente as temperaturas, além de reduzir os índices de umidade relativa do ar. Segundo a previsão mais recente, as regiões norte e noroeste do estado serão as mais afetadas, enfrentando condições mais severas.

Nessas áreas, as temperaturas devem ficar próximas a 40°C, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para valores menores que 12% durante os períodos mais quentes do dia. Nas demais regiões do estado, o cenário é menos extremo, mas a previsão ainda conta com temperaturas entre 30°C e 35°C, além da umidade relativa do ar próxima ou abaixo dos 20%.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal da umidade relativa do ar para a saúde humana varia entre 40% e 60%; em dias em que os percentuais se encontram abaixo do valor mínimo, o tempo já é considerado seco, com margem até os 30%. Abaixo dos 30%, o valor é crítico e exige atenção redobrada à saúde.





Com o objetivo de alinhar estratégias de enfrentamento, o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Rinaldo de Araujo Monteiro, convocou uma reunião com representantes dos municípios paulistas para esta quinta-feira (27). O encontro servirá para apresentar o quadro meteorológico previsto e discutir medidas preventivas contra os efeitos da onda de calor, além de ações voltadas à redução do risco de queimadas.

Orientações da Defesa Civil

A combinação entre o calor elevado e o tempo seco, causado pela baixa umidade, deve intensificar ainda mais a sensação térmica de calor, aumentando o desconforto da população e provocando possíveis ressecamentos de ambientes. Além do desconforto, a vegetação também fica mais vulnerável, elevando expressivamente o risco de queimadas e propagação rápida de incêndios florestais.

Para organizar a resposta de equipes de segurança a esse cenário, a Defesa Civil estabeleceu dois níveis de atenção: o alerta vermelho, que corresponde a temperaturas máximas registrando mais de 5°C acima da média; e o alerta laranja, que indica temperaturas até 5°C acima da média.

À população, a Defesa Civil recomenda cuidados redobrados durante este período crítico, reforçando a necessidade de manter a hidratação constante, umidificar os ambientes sempre que possível e evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes. O órgão também aconselha a população a reduzir atividades físicas intensas durante as tardes e dedicar atenção especial a crianças, idosos e animais, que são mais afetados pelos efeitos do calor extremo e da baixa umidade.

Para evitar possíveis incêndios, a população é recomendada a não utilizar fogo para limpeza de terrenos, além de não queimar lixo ou resíduos e jamais descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação seca ou às margens de rodovias. Em casos de identificação de fumaça ou princípio de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou a Defesa Civil, pelo número 199.

