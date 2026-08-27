Divulgação Armazém Solidário Grajaú, no extremo sul de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento (SESANA), inaugurou a oitava unidade do programa Armazém Solidário nesta quinta-feira (27). A loja está instalada no Parque Grajaú, extremo sul da capital e conta com 895 m², destinados a atender cerca de 700 pessoas por dia e oferecer itens essenciais com preços até 50% menores que os praticados em mercados e atacarejos.

No total, o empreendimento conta com mais de 600 itens com preços reduzidos nas prateleiras, entre eles: alimentos básicos, bebidas naturais, hortifrútis, frios, laticínios e ovos, carnes e peixes, além de produtos destinados à limpeza e higiene pessoal. O Armazém Solidário Grajaú também conta com um setor de itens gratuitos abastecido pelo Banco de Alimentos do Município, entre os produtos estão sacos de arroz, feijão e macarrão, além de rações para cães e gatos.

Ultraprocessados e bebidas alcoólicas não serão comercializados no local, em linha com o Guia Alimentar para a População Brasileira, que incentiva hábitos mais saudáveis e almeja prevenir doenças crônicas.

Divulgação Prateleiras Armazém Solidário Grajaú, no extremo sul de São Paulo





A nova unidade, inspirada no empreendimento moderno do M’Boi Mirim, emprega 40 moradores da região e integra o plano de expansão da Prefeitura, que prevê nove lojas em funcionamento até o fim de 2026 e outras sete até 2028. A meta é alcançar 4 mil atendimentos diários em toda a cidade, com investimento superior a R$ 2,3 milhões em logística e subsídios; previsão é de que o Armazém Solidário no Parque Grajaú realize cerca de 700 atendimentos diariamente.

Atualmente, a região do Grajaú é a que tem a maior população contemplada pelo CadÚnico, com 77.270 famílias inscritas no total. Vitor Arruda, secretário-executivo de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento, afirma: “Ver um equipamento desse porte chegar ao Grajaú, onde cresci, é motivo de orgulho. É uma conquista para quem mais precisa”

O Armazém Solidário Grajaú está localizado na Rua Olímpio Soares de Carvalho, 51, e fica aberto de segunda a sábado, das 8h às 18h. O empreendimento fica próximo à Estação Grajaú, na Linha 9-Esmeralda, e a outros equipamentos públicos, como UBS e CRAS.





Programa Armazém Solidário

O projeto foi criado para garantir que famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a alimentos de qualidade e produtos essenciais a preços reduzidos, oferecendo itens com descontos que variam de 30% a 50%, se consolidando como uma das principais políticas públicas de segurança alimentar presentes na capital.

O programa é voltado exclusivamente para moradores que possuem cadastro ativo no CadÚnico, o cadastro de famílias de baixa renda que permite a inclusão em uma série de programas sociais oferecidos pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. Para aqueles que precisam atualizar ou reativar o CadÚnico, os Armazéns também oferecem um balcão de atendimento com assistentes sociais, que orientam e até agendam o processo de regularização.

Além de ofertar alimentos, produtos de limpeza e rações para pet, as unidades também focam em empregar moradores da região e mantêm parceria com o programa Sampa+Rural, que conecta mais de 400 produtores agrícolas à rede. São cerca de 450 quilos de legumes e 2,8 mil unidades de folhosas comercializadas por dia, com menos agrotóxicos e maior qualidade.

