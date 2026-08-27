Reprodução Wellington Luiz Santos de Souza é mais um agressos identificado no caso que aconteceu em Copacabana

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) identificou um 5° agressor envolvido no caso do ciclista Claudio Rafael Landeiro, espancado até a morte acusado injustamente de roubar uma bicicleta em Copacabana, na Zona Sul da capital Fluminense. Wellington Luiz Santos de Souza teve um mandado de prisão expedido em seu nome e, até o momento, está sendo procurado.

Ao iG, a Polícia Civil informou que agentes da 12ª DP (Copacabana) realizaram diligências durante a manhã desta quinta-feira (27) para localizar o quinto Wellington. A ação ocorreu em um endereço ligado ao alvo, no bairro de Sampaio, na Zona Norte do Rio.

Ainda segundo a PCERJ ao iG, até o momento o homem não foi encontrado e as investigações continuam para capturar e responsabilizá-lo criminalmente.

Nas imagens do dia em que o crime foi cometido, câmeras de segurança flagraram a ação e nelas, é possível ver Wellington Luiz Santos de Souza distribuindo diversos chutes na vítima, que não esboçou reações e veio a falecer horas depois.

O iG tentou, mas não localizou a defesa de Wellington Luiz Santos de Souza. O espaço segue em aberto para esclarecimentos.

Relembre o caso

Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos, foi espancado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser confundido com um ladrão, na Rua Barata Ribeiro.

Reprodução Cláudio Rafael Landeiro ficou no chão por cerca de 30 minutos aguardando o socorro





Na ocasião, o homem saiu de Botafogo de bicicleta, parou em Copacabana e quando retornou, foi abordado por um segurança de um restaurante, que alegou que ele estaria roubando a bicicleta que estava ali encostada.

Acusando Cláudio injustamente, o segurança pegou um pedaço de madeira e com diversas agressões o impediu de deixar o local.

Após o primeiro caso de agressão, Cláudio Rafael Landeiro sentou em uma calçada e logo foi abordado pelo mesmo segurança, ainda portando um pedaço de madeira, que se juntou a outros homens que estavam na região e, por nove minutos espancaram Claudio.

Reprodução Cláudio Rafael Landeiro





Sem reagir em nenhum momento, Cláudio Rafael ficou no chão agonizando por cerca de 30 minutos. Os bombeiros foram acionados e ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu. A morte foi registrada como traumatismo craniano e hemorragia interna.

O segurança que portava um pedaço de maneira foi preso pela Polícia e, junto com ele, outro homem que exercia a mesma função no estabelecimento.

Dois entregadores que se juntaram ao segurança para distribuir pancadas enquanto Cláudio estava caído, também estão presos.