Clima seco na cidade de São Paulo.
Reprodução/Defesa Civil
Clima seco na cidade de São Paulo.

Para esta quinta-feira (27), a previsão é de que a instabilidade diminua em grande parte do estado de São Paulo. Porém, de acordo com a Defesa Civil, ainda são esperadas pancadas de chuva isoladas, principalmente em pontos próximos à divisa com Minas Gerais.

Nas áreas com maior chance de chuva, a precipitação pode vir acompanhada de raios rajadas de vento, porém sem volumes significativos.

Nas demais áreas do estado, o sol deve aparecer entre muitas nuvens, e a previsão é de que as temperaturas estarão em moderada elevação. A persistência da nebulosidade manterá a umidade do ar elevada, reduzindo temporariamente as condições de tempo seco.

Capital

Na capital paulista podem ocorrer chuvas fracas durante a madrugada, mas o sol deve aparecer durante a maior parte do dia. As temperaturas na cidade de São Paulo devem variar entre 15°C e 28°C, com maior elevação no meio da tarde. Conforme o ClimaTempo, a temperatura média deve ser mais alta que nessa quarta-feira (26).


Em dias de tempo seco, a recomendação da Defesa Civil é para a população acompanhar a previsão do tempo,  manter-se bem hidratada e evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente aqueles que se enquadram em algum grupo de risco.

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