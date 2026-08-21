Divulgação/Governo de SP Frio na cidade de São Paulo

Depois de uma onda de calor provocada por uma massa de ar quente, que trouxe altas temperaturas e umidade baixa em toda São Paulo, esta sexta-feira (21) marca o começo de uma alteração meteorológica que afeta todo o estado através da chegada de um ciclone extratropical.

A manhã começou com sol aparente, mas, com o decorrer do dia a nebulosidade vai aumentar gradualmente, dificultando uma elevação significativa na temperatura; a máxima não deve passar da marca dos 24ºC. No fim da noite, é esperado que as temperaturas caiam mais ainda, podendo marcar até 14°C.

Não há previsão de chuva na capital, mas os índices mínimos de umidade do ar se elevam em comparação ao restante da semana, ficando em torno dos 40%. Com a chegada do fenômeno, a capital pode apresentar rajadas de vento de até 45km/h entre o fim da manhã e o meio da tarde.

A frente fria se desloca em alto-mar e as áreas mais afetadas no estado são a faixa leste e as regiões mais próximas à divisa com Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o cenário é um pouco mais intenso, com ventos que podem superar os 75 km/h em alguns lugares específicos entre sexta-feira (21) e domingo (23); a capital e a Região Metropolitana de São Paulo também devem ficar em alerta. Ventos fortes causam risco de queda de árvores, destelhamento, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias.

A Defesa Civil acompanha continuamente a evolução das condições meteorológicas no Estado por meio do monitoramento constante e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais enviados por SMS.





Final de semana

A partir do sábado (22) a aproximação da frente fria fica mais clara, com as temperaturas na capital entrando em declínio e os índices de umidade se elevando ainda mais.

O dia deve começar com os termômetros ao redor dos 12°C, acompanhado de nebulosidade e ventos persistentes, que não permitem uma elevação significativa nas temperaturas; a máxima prevista é de 23ºC. O dia segue sem previsão de chuva e com os menores valores de umidade do ar em torno dos 42%.

No domingo (23) o tempo segue igual, sem muita atuação do sol e com ventos que impedem a elevação das temperaturas. A mínima prevista também é de 12ºC e a máxima prevista não deve passar dos 24ºC.

As condições estabelecidas pela atuação do ciclone devem se manter pelo menos até a próxima terça-feira (25).

Confira o clima segundo a Defesa Civil:

- Sexta-feira (21): Mínima de 14°C, máxima de 24°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (22): Mínima de 12°C, máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens durante o dia

- Domingo (23): Mínima de 12°C, máxima de 24°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol

- Segunda-feira (24): Mínima de 14°C, máxima de 19°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Segunda-feira (25): Mínima de 14°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado.

