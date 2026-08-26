Gino Jr/ Prefeitura de São Paulo Centro da cidade de São Paulo

A capital paulista amanheceu com clima estável nesta quarta-feira (26). Durante a madrugada, os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo permaneceram na casa dos 14ºC, e o céu apresentou muitas nuvens.

Com o decorrer do dia, o sol deve aparecer entre nuvens, promovendo uma elevação moderada nas temperaturas, que podem chegar a 22°C. Os índices de umidade do ar seguem elevados, com valores mínimos acima dos 50%; próximo do final da tarde até o começo da noite, o dia pode contar com chuvas isoladas e chuviscos intermitentes, sem um volume significativo.

A volta do calor

Projeções atmosféricas recentes indicam que o tempo mudará significativamente após esta quarta-feira (26), com uma massa de ar quente ganhando força e deixando os dias mais quentes entre a sexta-feira (28) e a próxima segunda-feira (31), com temperaturas que podem ultrapassar os 32°C na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo.

A partir de quinta-feira (27), a condição de instabilidade diminui, por mais que eventuais chuviscos ainda possam ocorrer isoladamente durante a madrugada, especialmente no extremo sul da capital. Por mais que a mínima prevista seja de 15ºC, o sol volta a predominar na capital, favorecendo a elevação da temperatura, que pode chegar a 26ºC; por mais que o calor já esteja presente, os percentuais de umidade relativa do ar ainda seguem elevados, com valores mínimos acima dos 50%.





Na sexta-feira (28) o clima muda de vez, com as máximas alcançando 31ºC durante a tarde. Essas condições climáticas ficam presentes durante todo o final de semana, com a máxima no sábado (29) alcançando 32ºC e podendo chegar a 33ºC no domingo (30).

Gangorra térmica

As variações extremas de temperatura, chamadas de “Gangorra térmica”, estão diretamente ligadas ao avanço de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e ao deslocamento de massas de ar com características distintas. Quando uma frente fria se afasta, a chegada de ar mais quente pode provocar uma elevação rápida nos termômetros.

Essas oscilações se manifestam em diferentes pontos do estado de São Paulo, com intensidade variável conforme as condições locais e a influência dos sistemas atmosféricos. Esse tipo de comportamento é mais comum durante o inverno e nas fases de transição entre padrões climáticos.

Diante dessas mudanças repentinas, a Defesa Civil orienta a população a acompanhar boletins meteorológicos e comunicados oficiais, ajustando os cuidados de acordo com o cenário previsto.

Nos períodos de calor, recomenda-se beber bastante água, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas nos horários de maior aquecimento. Crianças, idosos e pessoas com maior vulnerabilidade exigem atenção especial.

Já nos dias frios, é essencial manter-se bem agasalhado, evitar longas exposições às baixas temperaturas e continuar hidratado, sempre com cuidado redobrado para os grupos mais sensíveis, como idosos e crianças.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Quarta-feira (26): Mínima de 14°C, máxima de 22°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Quinta-feira (27): Mínima de 15°C, máxima de 26°C. Dia de sol com algumas nuvens

- Sexta-feira (28): Mínima de 17°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (29): Mínima de 20°C, máxima de 32°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

- Domingo (30): Mínima de 20°C, máxima de 33°C. Sol e muitas nuvens à tarde

