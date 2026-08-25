Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição em São Paulo, com 40%, e Fernando Haddad (PT) com 27%.
O levantamento traz a pesquisa estimulada, em que a Quaest mostra a lista de candidatos aos eleitores entrevistados, e a pesquisa espontânea, em que o entrevistado responde sem ver o nome dos candidatos.
Para 67% dos eleitores ouvidos no levantamento, a escolha do candidato é definitiva. Outros 33% dizem que ainda podem mudar o voto até as eleições, em 4 de outubro. Confira:
Estimulada
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40%
Fernando Haddad (PT): 27%
Policial Edjane (Agir): 2%
Vera Lúcia (PSTU): 1%
Carlos Machado (PCB): 1%
Izadora Dias (PCO): 1%
Vivian Mendes (UP): 1%
Branco/nulo/não vai votar: 14%
Indecisos: 13%
Espontânea
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21%
Fernando Haddad (PT): 9%
Outros: 0
Branco/nulo/não vai votar: 4%
Indecisos: 66%
A pesquisa foi contratada pela Globo. A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-06946/2026.