Divulgação Traçado de projeto da Linha 20-Rosa, em São Paulo

O Metrô de São Paulo alterou o projeto da futura Linha 20-Rosa, retirando três estações que seriam construídas na Avenida Brigadeiro Faria Lima e transferindo o traçado para dentro dos bairros Jardins e Pinheiros. A mudança, segundo a companhia, permite a economia de R$ 1,2 bilhão e reduz em dois anos o prazo das obras.

A decisão, no entanto, gerou forte reação dos moradores. A Associação dos Moradores e Empreendedores dos Jardins (AME Jardins), por exemplo, recorreu ao Ministério Público de São Paulo para questionar o novo traçado, afirmando que um dos principais polos de emprego da cidade ficará sem atendimento direto.

Em nota, o Metrô sustentou que a definição do traçado decorreu de estudos técnicos que levaram em conta demanda, integração com a rede, riscos geológicos, desapropriações e custos de implantação.

O que muda na linha

A futura Linha 20-Rosa do Metrô de São Paulo foi planejada para conectar Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC paulista, até a estação Santa Marina, na Zona Noroeste da capital. O ramal ainda está em fase de elaboração, com previsão de conclusão do projeto básico até o primeiro trimestre do próximo ano. A expectativa é licitar o projeto executivo e contratar a obra em 2027, iniciando a construção em 2028 e finalizando até 2033.

O traçado preliminar, que incluía 25 estações e cinco delas na região da Faria Lima, tinha custo estimado em R$ 26,1 bilhões e demanda projetada de 1.291 milhão de passageiros por dia útil. No entanto, o novo desenho oficial foi ajustado para 24 paradas, com apenas duas passando pela avenida, com orçamento de R$ 24,9 bilhões e previsão de atender 1.266 milhão de usuários.

Segundo cálculos da companhia, a revisão representa uma economia de aproximadamente 3% no investimento total. O gasto médio por passageiro caiu de R$ 20.220 na versão inicial para R$ 19.660 no traçado definitivo.

No novo desenho, as estações Pedroso de Morais, Faria Lima e Rebouças deixaram de fazer parte do projeto. As estações que integram a avenida agora são: Tabapuã e JK.





AME Jardins

A Associação de Moradores e Amigos dos Jardins (AME) voltou a criticar o traçado da Linha 20-Rosa, alegando que o projeto interfere em área tombada do bairro. Segundo a entidade, o perímetro protegido não pode sofrer verticalização, ao contrário do que ocorre em Pinheiros, e por isso a obra deveria ser revista.





Em entrevista ao Estadão, Luiz Antônio Cortez Ferreira, gerente de Planejamento do Metrô e responsável pelo estudo do ramal, rebateu as críticas ao afirmar que a companhia tem todas as autorizações necessárias para fazer as alterações.

Apesar da polêmica, o presidente da AME declarou ao jornal que a associação não se opõe à presença do metrô na região, mas defende um debate mais aprofundado sobre o trajeto.

