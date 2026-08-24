Duas pessoas foram alvo de um assalto neste domingo (24), na Zona Sul de São Paulo. Os criminosos abordaram as vítimas, um homem de 41 anos e uma mulher de 36, que estavam cada uma em uma moto.
Imagens do roubo foram registradas por um morador mostram o momento em que os dois motociclistas são abordados por três criminosos que chegam em duas motos.
Crime
O crime aconteceu por volta das 16h do domingo, na avenida das Nações Unidas, próximo ao Shopping SP Market, entre os bairros de Campo Grande, Jurubatuba e Socorro.
A ação dos bandidos dura menos de um minuto, desde o momento em que abordam as vítimas até quando fogem.
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no 99º Distrito Policial (Campo Grande), os assaltantes estavam armados com um revólver e levaram uma das motocicletas e três celulares.
Procurada, a sala de imprensa da Polícia Militar não informou se houve acionamento pelo telefone 190 para a ocorrência.