Reprodução/@Foconainterlagos | @myhoodbr Três criminosos abordam duas vítimas e roubam moto na Zona Sul de São Paulo.

Duas pessoas foram alvo de um assalto neste domingo (24), na Zona Sul de São Paulo. Os criminosos abordaram as vítimas, um homem de 41 anos e uma mulher de 36, que estavam cada uma em uma moto.

Imagens do roubo foram registradas por um morador mostram o momento em que os dois motociclistas são abordados por três criminosos que chegam em duas motos.





Crime

O crime aconteceu por volta das 16h do domingo, na avenida das Nações Unidas, próximo ao Shopping SP Market, entre os bairros de Campo Grande, Jurubatuba e Socorro.

A ação dos bandidos dura menos de um minuto, desde o momento em que abordam as vítimas até quando fogem.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no 99º Distrito Policial (Campo Grande), os assaltantes estavam armados com um revólver e levaram uma das motocicletas e três celulares.





Procurada, a sala de imprensa da Polícia Militar não informou se houve acionamento pelo telefone 190 para a ocorrência.



