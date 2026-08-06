Reprodução/ Metrô de São Paulo Entrada para bicicletas em vagão do Metrô

Os passageiros do transporte público que utilizam bicicletas para realizar parte do seu percurso em São Paulo podem integrar esse meio de transporte ao sistema sobre trilhos, tanto no Metrô quanto na CPTM.

Diversas estações do transporte público da capital contam com bicicletários e paraciclos instalados, permitindo que o passageiro chegue pedalando e deixe sua bicicleta guardada em segurança para seguir a viagem de trem, até o momento de voltar para casa.

CPTM

Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, os ciclistas contam com mais de 5,5 mil vagas distribuídas em 18 bicicletários espalhados pelas estações de diversas linhas; 16 deles são administrados pela própria companhia e os outros dois por terceiros.

Os bicicletários pertencentes a CPTM são gratuitos e funcionam diariamente das 4h à meia-noite. Para utilizá-los, é necessário levar o próprio cadeado e corrente, além de realizar um cadastro mediante apresentação do RG.





Para efetuar o cadastro, o ciclista deve preencher e assinar uma ficha, depois, deve entregá-la ao segurança responsável pelo bicicletário; além do documento oficial com foto, também é necessário apresentar um comprovante de residência.

Após a conclusão do cadastro, o ciclista pode ter acesso a todos os bicicletários administrados pela CPTM. O uso dos bicicletários por menores de 18 anos só é permitido quando acompanhados por um adulto responsável.

As bicicletas podem permanecer nesses espaços por até 72 horas; após esse prazo, são encaminhadas ao Fundo Social de São Paulo. Não é permitido deixar pertences, como capacetes, junto às bicicletas dentro dos bicicletários

Confira as estações da CPTM que possuem bicicletários:

Linha 10-Turquesa: Tamanduateí (164 vagas), Mauá e Santo André (administrados por terceiros, juntos somam 2.302 vagas).

Linha 11-Coral: Ferraz de Vasconcelos (136 vagas), Suzano (576 vagas), Poá (60 vagas).

Linha 12-Safira: Calmon Viana (84 vagas), Comendador Ermelino (196 vagas), Itaim Paulista (256 vagas), Jardim Helena-Vila Mara (256 vagas), Jardim Romano (240 vagas), Eng. Manoel Feio (282 vagas), USP Leste (270 vagas), São Miguel Paulista (208 vagas).

Linha 13-Jade: Engenheiro Goulart Norte (200 vagas), Engenheiro Goulart Sul (74 vagas), Guarulhos-CECAP (192 vagas), Aeroporto-Guarulhos (100 vagas).





Embarque de bike

O embarque de bicicletas nos vagões dos trens da CPTM é permitido no último carro da locomotiva. De segunda a sexta, o transporte pode ser feito das 10h às 16h e das 21h até o encerramento da operação. Aos sábados, domingos e feriados, a circulação é liberada durante todo o dia.

Entre 2024 e junho de 2026, mais de 2 milhões de bicicletas passaram pelos bicicletários da companhia.

Metrô

O Metrô oferece paraciclos gratuitos em 35 estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata; o ciclista também deve levar seu próprio cadeado e corrente; o Metrô não se responsabiliza pelo dispositivo de segurança nem por acessórios deixados junto à bicicleta.

As estações do Metrô que possuem paraciclos são:

Linha 1-Azul: Jabaquara, Santa Cruz, Liberdade, Jardim São Paulo, Parada Inglesa, Tucuruvi.

Linha 2-Verde: Vila Prudente, Tamanduateí, Paraíso, Vila Madalena.

Linha 3-Vermelha: Corinthians-Itaquera, Artur Alvim, Guilhermina-Esperança, Vila Matilde, Penha-Lojas Besni, Carrão-Assaí Atacadista, Tatuapé, Belém, Brás, Pedro II (compartilhado com Prefeitura – Expresso Tiradentes), Sé, Anhangabaú, Santa Cecília, Palmeiras-Barra Funda.

Linha 15-Prata: Vila Prudente, Oratório, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus, Jardim Colonial.

Além dos paraciclos, existem bicicletários anexos às estações Pinheiros, Fradique Coutinho, Butantã, São Paulo-Morumbi e Vila Sônia, na Linha 4-Amarela, operados pela ViaQuatro.

Também é possível transportar bicicletas no último vagão do metrô, onde uma das portas tem sinalização no chão que indica a entrada correta. O embarque é permitido de segunda a sexta entre 10h e 16h e das 21h até o fechamento do sistema.

Aos sábados, domingos e feriados, o transporte é liberado durante todo o funcionamento, das 04h40 à 00h. Bicicletas dobráveis podem ser levadas em qualquer horário, desde que estejam embaladas em capa protetora e não ultrapassem as dimensões de 150x60x30 cm.

Para circular com bicicletas nas estações do Metrô, é necessário empurrá-las nos acessos e áreas internas. Cada passageiro pode transportar apenas uma bicicleta, seja convencional ou elétrica. É proibido utilizar elevadores para levar bicicletas; nesse caso, devem ser usadas escadas fixas ou rolantes.

