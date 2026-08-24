Reprodução/PMSP Joias recuperadas após furto em joalheria no centro de São Paulo.

Quatro homens foram presos em flagrante após furtar uma joalheria, na tarde deste sábado (22), na Praça João Mendes, região da Sé, no Centro de São Paulo.

Com os criminosos foram apreendidas joias, malas, um maçarico, rádios comunicadores, um distintivo, sete celulares, dois veículos com registro de roubo e placas veiculares.





Parte dos suspeitos tentou fugir por prédios da região. Um deles foi localizado escondido em um banheiro no 13º andar do edifício, enquanto outro foi detido após tentar escapar em um ônibus.

Os quatro foram encaminhados ao 8º Distrito Policial, onde o caso foi registrado como furto qualificado.

Ocorrência

Policiais militares que atuam na segurança da Assessoria Policial-Militar da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) foram avisados por um vigilante de que o crime estava em andamento. A equipe comunicou o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e iniciou averiguação das informações.

Diante do que foi apurado, viaturas do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, incluindo equipes de radiopatrulhamento com motocicletas, também foram deslocadas para atender à ocorrência.

No estacionamento do edifício, os agentes encontraram um carro com três pessoas, que fugiram ao perceberem a presença dos policiais. Com a fuga, os policiais começaram a buscar pelas possíveis rotas que os criminosos poderiam ter tomado.

Buscas

Um quarto integrante da quadrilha, que estava em um segundo veículo, tentou se esconder no interior do próprio prédio e acabou sendo encontrado pelos policiais no 13º andar, dentro de um banheiro.

O segundo integrante capturado estava dentro de um ônibus nas proximidades do Viaduto Brigadeiro Luiz Antônio. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou escapar forçando a porta lateral do veículo, mas foi contido. Ao consultarem seus dados, os policiais perceberam que ele já era procurado pela Justiça pelo crime de receptação.

Um terceiro criminoso pulou o muro do Ministério Público (MP) e tentou fugir em direção a um outro carro, mas foi encontrado e detido por policiais militares da Assessoria Policial-Militar da Procuradoria-Geral de Justiça, que estavam em serviço no MP e perceberam a movimentação. O motorista do automóvel também foi abordado e levado ao distrito policial.

Carros roubados

De acordo com a Polícia Militar, ao examinarem os automóveis apreendidos com a quadrilha, os agentes constataram que ambos os veículos eram roubados e estavam com placas falsas.

Dentro dos carros, os policiais encontraram as joias que haviam sido furtadas, além de um maçarico e rádios comunicadores, utilizados no crime.





Os quatro homens, os automóveis e todo o material apreendido foram encaminhados ao 8º Distrito Policial, onde vão permanecer à disposição da Justiça.

O crime foi registrado como furto qualificado, mediante concurso de agentes, uso de chave falsa, arrombamento e adulteração de sinais identificadores de veículo.