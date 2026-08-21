Um galpão de recicláveis pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (21), na Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo. O incêndio teve grandes proporções e as chamas se espalharam rapidamente, atingindo 12 veículos que estavam estacionados na rua, próximo ao local.
De acordo com informações divulgadas nas redes sociais do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na Rua Coronel Francisco de Oliveira Simões, 70, e as chamas afetaram cerca de 150m², atingindo também uma empresa de ferro velho.
Até o momento da reportagem, as causas do incêndio que atingiu o galpão de recicláveis ainda não foram esclarecidas. As circunstâncias exatas devem ser divulgadas após a investigação; não há registro de feridos.
Combate às chamas
Inicialmente o Corpo de Bombeiros enviou cinco viaturas para combater as chamas no local. Com o decorrer do incêndio, o número de viaturas mobilizadas para o combate passou para 11, com cerca de 30 bombeiros atuando no local.
O fogo teve início por volta das 2h da manhã; às 7h, o órgão afirmou que o fogo foi extinto e que as viaturas estão regressando.
Outro incêndio
Enquanto bombeiros se mobilizavam para apagar o fogo na Vila Andrade, outra ocorrência começou em Taboão da Serra, município da Zona Sudoeste da Grande São Paulo.
Chamas atingiram uma empresa de alumínio e ferro, na Rua Marcelo Moraes Cordeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e cinco viaturas foram enviadas à ocorrência. Em atualizações recentes, o fogo contido num reservatório de óleo hidráulico