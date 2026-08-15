Um edifício residencial desabou por volta das 6 da manhã deste sábado (15), em São Bernardo do Campo, cidade da Grande São Paulo. Cinco vítimas foram retiradas dos escombros.O acidente aconteceu na Rua Jorge Amado, no bairro Jardim Calux e, segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, entre as vítimas estão: duas meninas de 11 e 14 anos, duas mulheres e um homem de 37 anos.
Estado de saúde das vítimas
Tanto o homem, quanto a menina foram socorridos e levados ao Hospital Universitário por volta das por volta das 8h. No mesmo horário, uma adulta, que não teve a idade revelada, foi socorrida para o Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo. Por volta das 9h30, o Corpo de Bombeiros noticiou o resgate de uma mulher de 21 anos, que foi resgatada com um trauma na face e encaminhada também para o Hospital de Clínicas.
Nas mais recentes atualizações, as 10h50, o Corpo de Bombeiros informou a retirada da última vítima, de 14 anos, que foi socorrida pelo Samu.
A ocorrência ainda está em andamento e não se sabe ao certo o motivo do desabamento até então.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, 13 viaturas foram mobilizadas para ajudar nas buscas e oferecer cuidados às vítimas da ocorrência, que contam com o apoio de ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo do Campo.