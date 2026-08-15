Reprodução/X Desabamento de um prédio em São Bernardo do Campo

Um edifício residencial desabou por volta das 6 da manhã deste sábado (15), em São Bernardo do Campo, cidade da Grande São Paulo. Cinco vítimas foram retiradas dos escombros.

Estado de saúde das vítimas

O acidente aconteceu na, no bairroe, segundo o, entre as vítimas estão: duas meninas de, duas mulheres e um homem de 37 anos.

Tanto o homem, quanto a menina foram socorridos e levados ao Hospital Universitário por volta das por volta das 8h. No mesmo horário, uma adulta, que não teve a idade revelada, foi socorrida para o Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo. Por volta das 9h30, o Corpo de Bombeiros noticiou o resgate de uma mulher de 21 anos, que foi resgatada com um trauma na face e encaminhada também para o Hospital de Clínicas.

Nas mais recentes atualizações, as 10h50, o Corpo de Bombeiros informou a retirada da última vítima, de 14 anos, que foi socorrida pelo Samu.





A ocorrência ainda está em andamento e não se sabe ao certo o motivo do desabamento até então.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, 13 viaturas foram mobilizadas para ajudar nas buscas e oferecer cuidados às vítimas da ocorrência, que contam com o apoio de ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo do Campo.

