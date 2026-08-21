Divulgação Empresa passa por processo de recuperação judicial

A Polícia Federal investiga uma possível “maquiagem contábil” envolvendo a Casas Bahia . A apuração busca descobrir se sistemas internos da varejista teriam sido utilizados para omitir juros de vendas parceladas dos relatórios de faturamento e, com isso, reduzir o valor dos bônus pagos a gerentes de lojas.

As informações foram divulgadas pelo Metrópoles, que teve acesso a elementos da investigação. O caso ocorre em meio à grave crise financeira enfrentada pela companhia, que apresentou pedido de recuperação judicial e anunciou um plano de reestruturação com fechamento de lojas e cortes de funcionários.

Sistemas da empresa estão no centro da investigação

Segundo a apuração, a suspeita envolve o sistema utilizado pela Casas Bahia para acompanhar o desempenho das lojas e estabelecer as metas que servem de base para o pagamento da remuneração variável dos funcionários.

Entre as ferramentas analisadas pelos investigadores estão o PRWEB e o Looqbox, utilizados para acompanhar resultados de áreas como mercadorias, móveis, serviços e crédito próprio.

A suspeita é de que os sistemas apresentassem apenas o chamado “valor à vista” dos produtos, deixando de considerar juros e encargos cobrados nas compras parceladas.

Na prática, caso a hipótese seja confirmada, o faturamento usado para avaliar o desempenho das lojas ficaria abaixo do valor efetivamente movimentado nas vendas. Isso poderia diminuir a base utilizada para calcular as premiações dos gerentes.

Gerentes relatam problemas no pagamento de bônus

A investigação também reúne relatos de gerentes que afirmam não ter recebido integralmente os valores esperados em premiações.

Segundo os relatos, funcionários que questionaram a empresa sobre os cálculos teriam recebido como justificativa que os juros cobrados nos carnês pertenciam a bancos parceiros e, por isso, não deveriam entrar no faturamento considerado para as metas.

No entanto, a versão passou a ser questionada pelos investigadores. Documentos obtidos pela PF, incluindo ofícios do Banco Central e do Bradesco, indicariam que a própria Casas Bahia era responsável pelas operações de crédito relacionadas ao crediário por carnê e que a parceria com o banco não abrangia esse tipo de operação.

PF apura possível fraude

Com base nos documentos e depoimentos reunidos, a Polícia Federal investiga se houve fraude ou falsificação de informações utilizadas nos sistemas internos da companhia.

Os investigadores também avaliam se a prática, caso comprovada, teria ocorrido de forma mais ampla. Um dos pontos analisados é o fato de que as mesmas ferramentas eram utilizadas por lojas da Casas Bahia em diferentes regiões do país.

A apuração ainda está em andamento, e a existência de uma investigação não significa que a empresa ou seus funcionários tenham sido considerados culpados. Eventuais responsabilidades deverão ser estabelecidas ao longo do processo.

Investigação ocorre em meio à crise da Casas Bahia

A apuração da PF ocorre em um momento de forte dificuldade financeira da varejista.

A Casas Bahia tenta renegociar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas e apresentou à Justiça um pedido de recuperação judicial. O plano de reestruturação prevê o fechamento de 298 lojas e a demissão de entre 1,9 mil e 3 mil funcionários.

A companhia também obteve proteção temporária contra credores enquanto o pedido de recuperação judicial é analisado.

Além disso, as demissões coletivas foram suspensas por decisão da Justiça do Trabalho , em meio à disputa envolvendo os cortes anunciados pela empresa.

Entenda a suspeita envolvendo os bônus

O sistema investigado funciona a partir de uma relação direta entre o desempenho das lojas e a remuneração variável de parte dos funcionários.

A lógica é que um faturamento maior possa contribuir para o alcance das metas e, consequentemente, para o pagamento de bônus aos gerentes.

Por isso, a investigação busca esclarecer se a eventual exclusão dos juros das vendas parceladas teria provocado uma redução artificial dos números apresentados pelos sistemas internos.





Caso a suspeita seja comprovada, o impacto não ficaria restrito aos registros contábeis, uma vez que a alteração dos valores poderia ter influenciado diretamente a remuneração de funcionários que dependiam das metas para receber as premiações.