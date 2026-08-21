reprodução/Polícia Civil Polícia desarticula quadrilha internacional especializada em roubo de joias no interior de SP

Ao menos quatro pessoas foram presas, suspeitas de fazerem parte de um grupo criminoso internacional especializado em furto qualificado de joias.

Todos os suspeitos eram colombianos e foram detidos em Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, durante esta quinta-feira (20).

De acordo com a Polícia Civil, os integrantes são três homens e uma mulher. Eles foram encontrados após a polícia descobrir que o grupo iria realizar um roubo em um shopping da cidade.

Os policiais agiram de forma descaracterizada e conseguiram abordar os quatro suspeitos enquanto eles saíam do shopping.

Durante a abordagem, os agentes encontraram diversas joias que haviam sido furtadas momentos antes da prisão.

Ao todo, a polícia encontrou 34 anéis e 30 pulseiras, avaliados em cerca de R$ 70 mil. Além disso, os agentes aprenderam uma sacola adaptada de forma hermética e rolos de papel alumínio, usados para bloquear os sinais de segurança das joias.

O veículo utilizado pelo grupo também foi apreendido.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os quatro suspeitos estavam de forma irregular no país.

A ação foi batizada de Operação Bagotá, tendo em vista que todos os suspeitos são naturais da cidade de Bogotá, na Colômbia.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté. A polícia segue com as investigações para tentar identificar outros integrantes do grupo.



