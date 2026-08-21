Ao menos quatro pessoas foram presas, suspeitas de fazerem parte de um grupo criminoso internacional especializado em furto qualificado de joias.
Todos os suspeitos eram colombianos e foram detidos em Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, durante esta quinta-feira (20).
De acordo com a Polícia Civil, os integrantes são três homens e uma mulher. Eles foram encontrados após a polícia descobrir que o grupo iria realizar um roubo em um shopping da cidade.
Os policiais agiram de forma descaracterizada e conseguiram abordar os quatro suspeitos enquanto eles saíam do shopping.
Durante a abordagem, os agentes encontraram diversas joias que haviam sido furtadas momentos antes da prisão.
Ao todo, a polícia encontrou 34 anéis e 30 pulseiras, avaliados em cerca de R$ 70 mil. Além disso, os agentes aprenderam uma sacola adaptada de forma hermética e rolos de papel alumínio, usados para bloquear os sinais de segurança das joias.
O veículo utilizado pelo grupo também foi apreendido.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os quatro suspeitos estavam de forma irregular no país.
A ação foi batizada de Operação Bagotá, tendo em vista que todos os suspeitos são naturais da cidade de Bogotá, na Colômbia.
Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté. A polícia segue com as investigações para tentar identificar outros integrantes do grupo.