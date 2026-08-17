Rafael Rintzel/iG Placa indicando sala de vacinação.

A capital paulista ultrapassou a marca de um milhão de doses de vacinas aplicadas em duas semanas, até o sábado (15), durante a Campanha de Multivacinação De Olho na Carteirinha 2026, iniciada no dia 3 de agosto.

A ação é focada na imunização contra o sarampo e na atualização da caderneta de imunizantes de crianças, adolescentes, adultos e idosos, totalizando 1.047.800 doses na capital do estado. Foram 795.418 aplicações contra o sarampo e 252.382 de outros imunizantes.

A iniciativa dá continuidade à estratégia de intensificação da vacinação contra o sarampo, iniciada em 27 de junho, que já soma 903.606 doses aplicadas. Além das unidades de saúde, o imunizante também está disponível em cinco estações do metrô em datas e horários específicos.

- Estações Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha) e São Mateus (Linha 15-Prata-monotrilho)

Data: 17, 19 e 21 de agosto

Horário: das 10h às 20h

- Estação Vila Prudente (Linha 2-Verde do Metrô e a Linha 15-Prata-monotrilho)

Data: de 17 a 21 de agosto

Horário: das 10h às 16h

- Estação Tucuruvi (Linha 1-Azul)

Data: de 17 a 21 de agosto

Horário: das 10h às 16h

- Estação Vila Matilde (Linha 3-Vermelha)

Data: 27 e 28 de agosto

Horário: das 10h às 16h

A distribuição do imunizante é gratuita e pode ser feita em diversas unidades de saúde da cidade de São Paulo. Os locais de aplicação, disponibilidade de vacina e tempo médio de espera na fila podem ser conferidos por meio do site De Olho na Fila, da prefeitura municipal.

“Nosso objetivo é ampliar cada vez mais a proteção da população e, principalmente, garantir que crianças, adolescentes e adultos estejam com a caderneta atualizada. A vacinação é uma das formas mais importantes de prevenção e contamos com a participação de toda a população nessa estratégia.” Secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.





Sarampo

A imunização contra a doença por meio da campanha pode ser feita a partir dos seis meses de idade, com a chamada “dose zero”, até os 11 meses em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Porém, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a dose zero não substitui as outras aplicações contra o sarampo, aos 12 e 15 meses.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é a principal estratégia de prevenção contra o sarampo e outras doenças imunopreveníveis. A orientação é que pessoas de todas as idades procurem uma unidade de saúde para verificar se há alguma aplicação pendente, conforme as recomendações do calendário vacinal.

Para evitar erros, é recomendado conferir a disponibilidade na plataforma De Olho na Fila, que auxilia os usuários na escolha do local mais próximo para vacinação. A consulta pode ser feita diretamente pelo site, que apresenta as unidades com doses disponíveis e é atualizado durante o horário de funcionamento das UBSs, das 7h às 19h.





Recomendação ampliada

A recomendação para buscar imunização foi ampliada para pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente do histórico vacinal, devido ao surgimento de casos da doença no estado de São Paulo.

Até o momento, foram confirmados 20 casos de sarampo neste ano na capital. Outros 376 casos estão em investigação e 275 foram descartados. Não há registro de óbitos pela doença.

As vacinas são oferecidas nas 483 UBSs da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, no mesmo horário. A unidade mais próxima pode ser consultada na plataforma Busca Saúde.