Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Campanha de vacinação em São Paulo

O Metrô de São Paulo promove uma campanha de vacinação contra o sarampo, caxumba e rubéola (SCR), a partir desta segunda-feira (10), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A ação acontece em cinco estações e fica disponível até o dia 28 de agosto.

Com 23 casos da doença confirmados somente neste ano no estado, a campanha vêm como uma forma de tentar ampliar e facilitar o acesso da população à imunização, uma vez que ocupa espaços de deslocamento populacional diário

As estações que receberão a campanha são: Tucuruvi, na Linha 1-Azul; Vila Prudente, na Linha 2-Verde; São Mateus, na Linha 15-Prata; Corinthians-Itaquera e Vila Matilde, ambas na Linha 3-Vermelha.

Confira os horários e dias em que as estações recebem a campanha:

Estações Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha) e São Mateus (Linha 15-Prata-monotrilho)

Data: 17, 19 e 21 de agosto

Horário: das 10h às 20h

Data: 17, 19 e 21 de agosto Horário: das 10h às 20h Estação Vila Prudente (Linha 2-Verde do Metrô e a Linha 15-Prata-monotrilho)

Data: de 17 a 21 de agosto

Horário: das 10h às 16h

Data: de 17 a 21 de agosto Horário: das 10h às 16h Estação Tucuruvi (Linha 1-Azul)

Data: de 10 a 14 e de 17 a 21 de agosto

Horário: das 10h às 16h

Data: de 10 a 14 e de 17 a 21 de agosto Horário: das 10h às 16h Estação Vila Matilde (Linha 3-Vermelha)

Data: 27 e 28 de agosto

Horário: das 10h às 16h

Casos de sarampo e a importância da vacinação

Somente no ano de 2026, 23 casos da doença foram registrados no estado, entre a capital e os municípios de Guarulhos e São Bernardo do Campo. Desde o início da semana passada (3) a Prefeitura de São Paulo está promovendo uma campanha de reforço da imunização em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital.

A vacinação é a forma mais eficiente de se prevenir contra o sarampo, doença infecciosa com um alto nível de contaminação e que já foi uma das maiores causas de mortalidade infantil através do globo.

Até o momento, no ano de 2026, o Ministério da Saúde conta com uma cobertura vacinal de 77,5% na primeira dose da tríplice viral, a segunda dose contempla 65,5%; a meta é atingir uma cobertura de 95% nas duas doses. Duas das três vacinas para o sarampo estão disponíveis no sistema público de saúde: a tríplice viral (para sarampo, caxumba e rubéola) e a tetraviral (para sarampo, caxumba, rubéola e varicela).





Quem deve se vacinar

Após os primeiros casos de sarampo neste ano no estado, a recomendação era de que crianças com menos de 12 meses tomassem a Dose Zero, vacina que servia como reforço inicial do Calendário Nacional de Vacinação e não substitui as doses previstas no mesmo.

Quando os casos aumentaram e adultos começaram a ser atingidos, o Ministério da Saúde mudou as recomendações e, agora, qualquer pessoa com idade entre seis meses e 59 anos deve se vacinar. A medida é válida para moradores da capital e dos municípios de Guarulhos e São Bernardo do Campo.

Mesmo que o indivíduo já tenha tomado as duas doses padrão, que são recomendadas nos primeiros anos de vida, moradores destas cidades devem tomar uma dose extra da vacina, para que a prevenção seja ainda mais eficaz.

