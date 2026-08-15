Reprodução / Corpo de Bombeiros Carro cai em rio no Paraná e deixa 1 morto e mulher desaparecida

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) retomaram na manhã deste sábado (15) as buscas por uma mulher que está desaparecida após um carro cair no Rio Palmital, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu durante a madrugada.

O acionamento dos bombeiros ocorreu às 1h58. Segundo a corporação, havia duas pessoas dentro do veículo. Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado no interior do automóvel e retirado já sem vida.

A segunda ocupante, uma mulher, foi arrastada pela correnteza e não havia sido localizada até a suspensão temporária dos trabalhos durante a noite.

Buscas foram retomadas nesta manhã

Durante a madrugada, equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) realizaram buscas de superfície com o auxílio de uma embarcação.

Os bombeiros percorreram um trecho de aproximadamente 800 metros do Rio Palmital, mas a mulher não foi encontrada.

Com o retorno das operações durante o período diurno, as equipes especializadas realizam novas varreduras e buscas aquáticas ao longo do rio.

Até a publicação desta matéria, não havia confirmação sobre a localização da segunda vítima.

Como foi o acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu no leito do Rio Palmital durante a madrugada deste sábado (15). As circunstâncias que levaram o carro a sair da pista e parar dentro do rio ainda não foram informadas.

O homem encontrado no automóvel tinha aproximadamente 30 anos. A identidade das vítimas não havia sido divulgada pelo CBMPR.

A ocorrência mobilizou equipes especializadas em buscas aquáticas devido às condições do rio e à possibilidade de a vítima ter sido levada pela correnteza.





Bombeiros fazem buscas no Rio Palmital

A operação conta com profissionais especializados do GOST, que utilizam embarcação para percorrer o curso d'água e procurar sinais da mulher desaparecida.

As buscas começaram ainda durante a madrugada, mas precisaram ser interrompidas durante o período noturno por questões operacionais e de segurança.

Com a chegada da manhã, os trabalhos foram retomados neste sábado, com novas varreduras no trecho do rio.

As equipes permanecem mobilizadas para tentar localizar a vítima.

Reprodução / Corpo de Bombeiros Com o retorno das operações durante o período diurno, as equipes especializadas realizam novas varreduras e buscas aquáticas ao longo do rio



