Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva em São Paulo

A manhã deste sábado (15) começou com chuva forte em São Paulo, acompanhada de raios e ventos, o que levou a Defesa Civil Estadual a emitir um alerta severo para a capital. A notificação foi encaminhada aos celulares de moradores por volta das 8h e indicava também possibilidade de granizo.

O aviso destacou inicialmente as regiões Norte e Central, onde a chuva apresentava maior intensidade. A orientação da Defesa Civil é que a população procure um local seguro durante a passagem da instabilidade.

Capital entra em atenção para alagamentos

Além do alerta severo, toda a cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos durante a manhã. A chuva atingiu diferentes regiões da capital e havia possibilidade de formação de pontos de acúmulo de água.

Moradores de áreas das zonas Norte, Leste e Central também relataram chuva intensa e falta de energia elétrica durante a manhã.

O deslocamento da área de instabilidade é considerado rápido, mas ainda existe possibilidade de ocorrência de alagamentos pontuais em regiões mais vulneráveis.

Jabaquara e Santo Amaro têm alerta para ocorrências

Na Zona Sul, Jabaquara e Santo Amaro receberam um nível mais elevado de alerta devido às condições meteorológicas.

Entre as ocorrências registradas está o transbordamento do Córrego Água Espraiada, na região da Rua Jorge Duprat Figueiredo.

O transbordamento aumenta o risco de alagamentos e exige atenção dos motoristas e pedestres que circulam pela região. A recomendação é evitar vias com acúmulo de água e não tentar atravessar trechos onde haja correnteza.

Frente fria provoca mudança no tempo

A instabilidade que atingiu a capital está associada à passagem de uma frente fria, que favoreceu a formação de áreas de chuva sobre São Paulo.

O sistema também contribui para a ocorrência de temporais isolados, com possibilidade de raios, rajadas de vento e granizo. A previsão indica que o tempo ainda pode permanecer instável ao longo deste sábado, com novas pancadas de chuva durante a tarde e chuviscos à noite.

Quais são os principais riscos?

Durante episódios de chuva forte, alguns dos principais riscos para a população são:

alagamentos em pontos vulneráveis;

raios;

rajadas de vento;

queda de árvores e galhos;

granizo;

interrupções no fornecimento de energia;

dificuldades no trânsito e no transporte público.

A orientação é permanecer em local protegido durante tempestades, especialmente quando houver incidência de raios. Motoristas também devem evitar áreas alagadas e nunca tentar atravessar trechos cobertos pela água.





Tempo deve mudar nos próximos dias

Apesar da chuva forte registrada neste sábado (15), a tendência é de redução gradual da instabilidade nos próximos dias. A passagem da frente fria deve provocar mudanças nas condições do tempo, com períodos de chuva e nebulosidade ainda podendo ocorrer inicialmente.

A previsão também indica que as temperaturas devem voltar a subir gradualmente após a melhora do tempo. Mesmo com a diminuição das chuvas, a população deve continuar atenta às atualizações dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil, principalmente em áreas que costumam registrar alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos durante temporais.

A recomendação é acompanhar os alertas oficiais antes de sair de casa e evitar deslocamentos por locais que tenham sido atingidos por alagamentos ou apresentem risco de deslizamentos.