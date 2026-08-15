A manhã deste sábado (15) começou com chuva forte em São Paulo, acompanhada de raios e ventos, o que levou a Defesa Civil Estadual a emitir um alerta severo para a capital. A notificação foi encaminhada aos celulares de moradores por volta das 8h e indicava também possibilidade de granizo.
O aviso destacou inicialmente as regiões Norte e Central, onde a chuva apresentava maior intensidade. A orientação da Defesa Civil é que a população procure um local seguro durante a passagem da instabilidade.
Capital entra em atenção para alagamentos
Além do alerta severo, toda a cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos durante a manhã. A chuva atingiu diferentes regiões da capital e havia possibilidade de formação de pontos de acúmulo de água.
Moradores de áreas das zonas Norte, Leste e Central também relataram chuva intensa e falta de energia elétrica durante a manhã.
O deslocamento da área de instabilidade é considerado rápido, mas ainda existe possibilidade de ocorrência de alagamentos pontuais em regiões mais vulneráveis.
Jabaquara e Santo Amaro têm alerta para ocorrências
Na Zona Sul, Jabaquara e Santo Amaro receberam um nível mais elevado de alerta devido às condições meteorológicas.
Entre as ocorrências registradas está o transbordamento do Córrego Água Espraiada, na região da Rua Jorge Duprat Figueiredo.
O transbordamento aumenta o risco de alagamentos e exige atenção dos motoristas e pedestres que circulam pela região. A recomendação é evitar vias com acúmulo de água e não tentar atravessar trechos onde haja correnteza.
Frente fria provoca mudança no tempo
A instabilidade que atingiu a capital está associada à passagem de uma frente fria, que favoreceu a formação de áreas de chuva sobre São Paulo.
O sistema também contribui para a ocorrência de temporais isolados, com possibilidade de raios, rajadas de vento e granizo. A previsão indica que o tempo ainda pode permanecer instável ao longo deste sábado, com novas pancadas de chuva durante a tarde e chuviscos à noite.
Quais são os principais riscos?
Durante episódios de chuva forte, alguns dos principais riscos para a população são:
- alagamentos em pontos vulneráveis;
- raios;
- rajadas de vento;
- queda de árvores e galhos;
- granizo;
- interrupções no fornecimento de energia;
- dificuldades no trânsito e no transporte público.
A orientação é permanecer em local protegido durante tempestades, especialmente quando houver incidência de raios. Motoristas também devem evitar áreas alagadas e nunca tentar atravessar trechos cobertos pela água.
Tempo deve mudar nos próximos dias
Apesar da chuva forte registrada neste sábado (15), a tendência é de redução gradual da instabilidade nos próximos dias. A passagem da frente fria deve provocar mudanças nas condições do tempo, com períodos de chuva e nebulosidade ainda podendo ocorrer inicialmente.
A previsão também indica que as temperaturas devem voltar a subir gradualmente após a melhora do tempo. Mesmo com a diminuição das chuvas, a população deve continuar atenta às atualizações dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil, principalmente em áreas que costumam registrar alagamentos, quedas de árvores e outros transtornos durante temporais.
A recomendação é acompanhar os alertas oficiais antes de sair de casa e evitar deslocamentos por locais que tenham sido atingidos por alagamentos ou apresentem risco de deslizamentos.