Reprodução/X Terremoto na Indonésia

Um poderoso terremoto de magnitude 7,7 atingiu a ilha de Flores, na Indonésia, neste sábado (15), matando pelo menos 38 pessoas, disseram autoridades. Duas pessoas ficaram gravemente feridas, e outras onze tiveram ferimentos leves.

Houve ainda danos a casas e prédios, e aproximadamente 2 mil pessoas abandonaram suas residências, segundo balanço oficial. Cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem em áreas que sofreram fortes tremores, segundo o USGS.

Um alerta de tsunami chegou a ser emitido e depois retirado. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor ocorreu a uma profundidade de cerca de 10 quilômetros e a aproximadamente 70 quilômetros da cidade de Ende, na região central de Flores. Registraram-se tremores secundários, que chegaram à magnitude 6,1.

O chefe da polícia local, Rudi Darmoko, disse que quedas de energia em cidades e vilarejos têm dificultado o fluxo de informações e complicado os esforços de busca e resgate. "Continuamos coletando relatos sobre danos e vítimas, mas há interrupções nas comunicações."

Deslizamentos de terra provocados pelo terremoto também bloquearam uma estrada pavimentada, com cerca de 700 quilômetros, que atravessa a Ilha de Flores.

Pânico e evacuação

Houve pânico nas áreas que sentiram o terremoto. Estudantes do Seminário Maior São Pedro, em Sikka, que participavam da missa matinal, fugiram quando o teto de um salão de reuniões desabou, afirmou o reverendo Guidelbertus Tanga, reitor da instituição, conhecida localmente como Seminário Ritapiret.

"Pelo menos um padre sofreu uma fratura na perna ao pular do segundo andar de um prédio durante o terremoto," disse Tanga.

Imagens exibidas por emissoras locais mostraram pacientes sendo retirados de vários hospitais por precaução após o tremor. Funcionários transferiram equipamentos para áreas externas, incluindo camas, suportes para soro e cilindros de oxigênio, e montaram áreas temporárias de atendimento para se adaptar às condições de emergência.

A Agência Nacional de Gestão de Desastres mobilizou um helicóptero para auxiliar na logística e dar suporte às operações de resposta à emergência, incluindo possíveis novas operações de evacuação.

Zona turística de difícil acesso

O apoio aéreo é considerado crucial devido à geografia da região, composta por numerosas ilhas e marcada por grandes desafios de transporte e acesso.

Flores faz parte da província de Nusa Tenggara Oriental. A parte ocidental da ilha, incluindo o centro turístico de Labuan Bajo, é muito procurada como ponto de partida para mergulho, snorkeling e passeios ao Parque Nacional de Komodo, lar dos dragões-de-komodo, que podem atingir aproximadamente dois metros de comprimento.

Já a parte central da ilha, ao redor de Ende, é mais remota e possui pouca infraestrutura turística.

Flores é uma das mais de 17 mil ilhas que compõem a Indonésia. O país está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões geologicamente mais ativas do mundo, onde terremotos e erupções vulcânicas são frequentes. Em contraste, os terremotos são raros no Brasil, embora já tenham marcado a história do país.

Em 2018, um terremoto de magnitude 7,5 gerou um grande tsunami que devastou áreas costeiras no leste da Indonésia. A liquefação do solo causada pelos tremores transformou bairros inteiros em rios de lama na cidade de Palu, situada sobre a Falha Palu-Koro. O desastre deixou mais de 4,4 mil mortos.