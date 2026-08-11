Paulo Pinto/ Agência Brasil Pessoas aguardam para entrar em trem durante paralização de linhas.





Trabalhadores da linha 10-Turquesa, operada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), aprovaram o estado de greve em assembleia realizada nesta segunda-feira (10). A decisão demonstra o descontentamento com o Projeto de Lei apresentado na semana passada para assegurar os empregos dos ferroviários e que encerrou a paralisação nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo (Sindpaulista), que representa funcionários da antiga Ferrovia Paulista S/A (Fepasa), a proposta de lei tem brechas que não asseguram totalmente os empregos dos funcionários da estatal.

Entre os pontos questionados estão que não há discussão de salários, de locais de trabalho, tempo de casa e que a medida autoriza o governador a garantir, mas não determina um valor de fato.

Greve

O representante do Comitê CPTM, Lucas Dameto, explicou que, durante a assembleia, caso a proposta apresentada pelo Governo do Estado não seja reeditada, uma greve poderá afetar a linha da CPTM.

Uma nova manifestação dos ferroviários, pedindo mudanças no Projeto de Lei e apoio dos parlamentares, está prevista para a próxima terça-feira, dia 18 de agosto.

A definição de estado de greve pelos ferroviários significa que estão prontos para uma possível paralisação nos trabalhos, mas não uma greve marcada, como ocorreu nas linhas 11, 12 e 13, em que o sindicato é ligado aos trabalhadores da antiga Central do Brasil.





Projeto de lei

O Projeto de Lei 777/26, que foi responsável por encerrar a greve nas linhas 11, 12 e 13 na semana passada, inclusive, recebeu nesta terça-feira (11) treze emendas, modificando o texto original para atender às reivindicações da categoria.

Caso não haja mudanças no documento, uma greve não está descartada. Porém, até o momento, ainda não há uma data definida para iniciar uma nova paralisação total.