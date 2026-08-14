Reprodução Acidente na Avenida Salim Farah Maluf, na Zona Leste de São Paulo





Um acidente envolvendo um carro e dois caminhões deixou um jovem de 24 anos ferido, na Avenida Salim Farah Maluf, no bairro da Mooca, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista do carro teria perdido o controle e colidido lateralmente contra um dos caminhões. Na sequência, o carro atingiu outro veículo de carga que estava parado na via.

Devido ao impacto, um dos caminhões foi deslocado e acabou derrubando uma árvore sobre o telhado de um estabelecimento comercial da região.O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (13), por volta das 23h30





A vítima que conduzia o automóvel foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, no Tatuapé , também na Zona Leste da capital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a perícia foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 42° DP (Parque São Jorge). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Confira as imagens do acidente:









