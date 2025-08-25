Governo de SP Trens da CPTM

As linhas 7–Rubi, 10–Turquesa e 11–Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ( CPTM) passam a ter, nesta semana, um novo terminal: a estação Palmeiras–Barra Funda.

No caso da Linha 11–Coral, a mudança já começa nesta segunda-feira (25): a CPTM vai começar os testes durante os chamados horários de vale – das 8h às 15h30 e das 20h à meia-noite.

Atualmente, a linha conecta a estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, à Luz, no centro de São Paulo.

Com a alteração, os passageiros que vêm de Mogi, Poá, Suzano e Ferraz de Vasconcelos terão acesso direto à Zona Oeste de São Paulo, sem precisar fazer a baldeação na Luz.

Já nos casos das Linhas 7–Rubi e 10–Turquesa, a mudança começa na quinta-feira (28).

Os passageiros que quiserem seguir no sentido Jundiaí (Linha 7–Rubi) ou Rio Grande da Serra (Linha 10–Turquesa), vão precisar fazer a baldeação na Barra Funda, ao invés da Luz (como é atualmente).

A estação da Barra Funda receberá as três linhas além das que já operam ali: o Expresso Aeroporto da CPTM, a Linha 3-Vermelha do metrô e a 8-Diamante dos trens.

Na manhã desta segunda, um descarrilamento afetou as linhas 7–Rubi e 10–Turquesa da companhia, mas, segundo o site da empresa, os trens já operam normalmente.



