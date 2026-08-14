Reprodução Briga por poda de mangueira termina com 2 mortos em MG

Uma discussão relacionada à poda de uma mangueira terminou com dois homens mortos a tiros na manhã desta terça-feira (11), no Córrego Belém, na zona rural de São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, um homem de 75 anos e outro de 41 anos morreram após uma sequência de disparos.

As vítimas foram identificadas como Miguel Chagas da Silva, de 75 anos, e Eberto Silvestre Guimarães Barro, de 41 anos.

A ocorrência foi atendida pelo 62º Batalhão da Polícia Militar de Caratinga. Quando os militares chegaram ao local, Miguel já estava sem sinais vitais, com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo.

Eberto também havia sido atingido. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Como aconteceu a briga

De acordo com as informações levantadas pela PM no local, a discussão começou por causa da poda de uma mangueira localizada na divisa entre propriedades rurais.

Segundo relatos obtidos pelos militares, Eberto estava acompanhado do filho, de 19 anos, quando foi ao local para realizar a poda da árvore. O homem de 75 anos teria se incomodado com a situação e ido até o ponto da discussão armado.

Ainda conforme a PM, Miguel teria efetuado disparos contra Eberto, que foi atingido e morreu posteriormente.

Na sequência, o idoso teria avançado em direção ao filho da vítima, mantendo o revólver em mãos. O jovem conseguiu tomar a arma e efetuou um disparo contra Miguel.

O momento dos primeiros disparos teria sido registrado pelo filho de Eberto em um vídeo, segundo informações divulgadas pelo Metrópoles.

Jovem esperou chegada da polícia

Após o confronto, o jovem de 19 anos permaneceu no local e aguardou a chegada da Polícia Militar.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A PM apreendeu um revólver calibre .38 e munições. Durante os trabalhos periciais, outras munições foram encontradas em posse do homem de 75 anos.





Polícia Civil investiga o caso

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos necessários para a investigação.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Caratinga.

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da discussão, a sequência dos disparos e a dinâmica que terminou com a morte dos dois homens.

O jovem de 19 anos permanece à disposição da Justiça, e a situação dele deverá ser analisada no decorrer do procedimento policial.